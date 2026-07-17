„Van még lejjebb a Fidesznek, nagyon közel a 10 százalékos népszerűség”

Fidesz;alkotmánymódosítás;népszerűség;Sulyok Tamás;László Róbert;

2026-07-17 07:16:00 CEST

László Róbert, a Political Capital elemzője szerint a korábbi kormánypárt egyelőre még értelmezhető politikai erő, de vezető politikusainak távozása és a megújulásra képes szereplők hiánya további eróziót jelez.

Jó úton halad a vég felé a Fidesz - jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában a Political Capital elemzője.

László Róbert kifejtette, az ellenzéki párt nem lenne több 10 százalékosnál, ha nem lenne mögötte a propaganda és irgalmatlan mennyiségű közpénz. „Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elérjék ezt a 10 százalékot, és még nem vittek el vezetőszáron egyetlen vezető fideszes politikust sem” - fűzte hozzá. Szerinte a Fidesz az április 12-i vereség óta nem tudott jót húzni. Intellektuálisan teljesen kiüresedett, nem tudnak mit kezdeni a kétharmados vereséggel, ráadásul a szembenézés is teljes mértékben elmaradt.

Egyelőre a Fidesz még értelmezhető politikai erő, de a lejtmenet egyértelműen látszik, és mintha még hajtaná is magát a jeges lejtőn. Az elemző a Fidesz belső viszonyairól szóló önkritikus megszólalást annak jeleként értékelte, hogy a párt kezd túllendülni a tagadás szakaszán.

A párt szervezeti megszűnését viszont nem várja a következő években. Emlékeztetett arra, hogy a Magyar Szocialista Párt (MSZP) és a Lehet Más a Politika (LMP) is hosszú ideig fennmaradt azután, hogy elveszítette korábbi politikai jelentőségét. A Fidesz esetében sem a formális felszámolás lesz a döntő, hanem az, hogy marad-e mérhető támogatottsága, illetve képes-e vezetőket és önálló politikai ajánlatot felmutatni.

Ferencz Orsolya esetleges politikai kezdeményezésének nem tulajdonított jelentőséget. Úgy fogalmazott, a politikus nem rendelkezik olyan önálló támogatottsággal vagy párton belüli súllyal, amelynek segítségével a Fidesz megújításának vezetője lehetne. Az sem derült ki egyértelműen a Facebook-bejegyzéséből, hogy új pártot vagy inkább pártok felett álló mozgalmat szervezne.

László Róbert szerint a Fidesz megmaradt szavazói közül többen a Mi Hazánk felé indulhatnak, ezért a párt számára jelenleg ez a szervezet jelentheti a legfontosabb versenytársat. Orbán Viktor szélsőjobboldali irányú üzeneteit is azzal magyarázta, hogy megpróbálja egyben tartani ezt a választói csoportot. A centrumban elhelyezkedő szavazókat viszont jelenleg a Tiszához sorolta.

A Tisza intézkedéseiről azt mondta, a párt fő politikai irányára óriási választói felhatalmazást kapott, bár egyes lépései vitathatók. A 12 éves képviselői mandátumkorlátozást például nem tartotta sürgősnek, és úgy vélte, azt egy későbbi, nyílt alkotmányozási folyamatban kellett volna megvitatni. Legitimációs problémát viszont akkor látna, ha a Tisza a kampányban tett ígéreteivel kifejezetten ellentétes döntéseket hozna.

Ami a közvetlen államfőválasztás lehetőségét illeti, László Róbert szerint amennyiben a köztársasági elnök megbízatása megszűnik, harminc napon belül a parlamentnek új államfőt kell választania. A közvetlen választás csak egy későbbi alkotmányozási folyamat, az új alkotmány elfogadása és népszavazási megerősítése után valósulhatna meg, de erről még nincs döntés. Fontosnak tartaná ugyanakkor, hogy ismét olyan köztársasági elnök legyen, akit nem tekintenek az éppen hivatalban lévő kormány politikai eszközének.