Hadházy Ákos: A mandátumkorlátozás felesleges és gáz, tegnaptól másodrangú állampolgár vagyok a hazámban

Támogatja Sulyok Tamás és Polt Péter eltávolítását, valamint az új korrupcióellenes hatóság létrehozását Hadházy Ákos.
A volt országgyűlési képviselő egy keddi Facebook-posztban azt írja, hogy egy utolsó pillanatban elfogadott módosítás következtében élete végéig nem választható meg a magyar parlament tagjának, noha összesen tíz évig volt képviselő. Úgy fogalmazott, a változtatás miatt „másodrangú állampolgár” lett saját hazájában. Szerinte a mandátumkorlátozás lehet, hogy népszerű, de ettől még felesleges és gáz „virtigli populista” javaslat.„Pont az ellenkezőjét éri el a miniszterelnök úr” – Hadházy Ákos üzent Magyar Péternek„Nem fog megállni Strasbourgban a Tisza-féle képviselői cikluskorlát”
Hadházy Ákos a mandátuma utolsó napján elmondott beszédéből is idézett. Álláspontja szerint az ellenzékre leadott 3,4 millió szavazat legitimációt ad az új Országgyűlésnek, a választást azonban a propaganda, az általa klasszikus választási csalásoknak nevezett jelenségek és a Fidesz által diktált választási rendszer miatt nem tartja tisztességesnek. Csalás nélkül egy tisztességes, arányos és demokratikus választási rendszerben a Fidesz az április 12-inél is kevesebb szavazatot kapott volna, ugyanúgy, mint a Tisza. Úgy vélte, az új parlamentben a valódi vitáknak elsősorban a frakción belül és az Országgyűlésen kívül kell lezajlaniuk.Kivenné a képviselői mandátumkorlátozást az Alaptörvény-módosításból a TASZMagyar Péter: Két éve mondom, hogy két ciklusban korlátozzuk a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők mandátumát
A rendszerváltásra Hadházy Ákos nem lezárt folyamatként, hanem egy hosszú út kezdeteként tekint. Ennek mérföldköve egy Orbán Viktor elleni büntetőeljárás elindítása, az, hogy az első gyanús tiszás ügyet ne söpörjék a szőnyeg alá, de mérföldkő egy széles társadalmi egyeztetésen alapuló új választási törvény elfogadása és egy alkotmányozási folyamat elindítása is.„A nagy többség elvárja Magyar Pétertől, hogy mutassa meg, végre egyszer a magyar történelemben következménye lesz a bűnöknek”
Szerinte az új parlament képviselőire azért is különösen nagy felelősség hárul, mert egy általa szétesőnek nevezett ország működését kell helyreállítaniuk.Orbán Anita: Magyarország visszatért Európába, törvényes eszközökkel zajlik a rendszerváltás