Hadházy Ákos: A mandátumkorlátozás felesleges és gáz, tegnaptól másodrangú állampolgár vagyok a hazámban

Fidesz;mandátum;rendszerváltás;Hadházy Ákos;Tisza Párt;

2026-07-14 20:36:00 CEST

Azt kifogásolja, hogy az új szabály miatt élete végéig nem indulhat magyar parlamenti választáson, miközben csak tíz évig volt képviselő.

Támogatja Sulyok Tamás és Polt Péter eltávolítását, valamint az új korrupcióellenes hatóság létrehozását Hadházy Ákos.

A volt országgyűlési képviselő egy keddi Facebook-posztban azt írja, hogy egy utolsó pillanatban elfogadott módosítás következtében élete végéig nem választható meg a magyar parlament tagjának, noha összesen tíz évig volt képviselő. Úgy fogalmazott, a változtatás miatt „másodrangú állampolgár” lett saját hazájában. Szerinte a mandátumkorlátozás lehet, hogy népszerű, de ettől még felesleges és gáz „virtigli populista” javaslat.

Hadházy Ákos a mandátuma utolsó napján elmondott beszédéből is idézett. Álláspontja szerint az ellenzékre leadott 3,4 millió szavazat legitimációt ad az új Országgyűlésnek, a választást azonban a propaganda, az általa klasszikus választási csalásoknak nevezett jelenségek és a Fidesz által diktált választási rendszer miatt nem tartja tisztességesnek. Csalás nélkül egy tisztességes, arányos és demokratikus választási rendszerben a Fidesz az április 12-inél is kevesebb szavazatot kapott volna, ugyanúgy, mint a Tisza. Úgy vélte, az új parlamentben a valódi vitáknak elsősorban a frakción belül és az Országgyűlésen kívül kell lezajlaniuk.

A rendszerváltásra Hadházy Ákos nem lezárt folyamatként, hanem egy hosszú út kezdeteként tekint. Ennek mérföldköve egy Orbán Viktor elleni büntetőeljárás elindítása, az, hogy az első gyanús tiszás ügyet ne söpörjék a szőnyeg alá, de mérföldkő egy széles társadalmi egyeztetésen alapuló új választási törvény elfogadása és egy alkotmányozási folyamat elindítása is.

Szerinte az új parlament képviselőire azért is különösen nagy felelősség hárul, mert egy általa szétesőnek nevezett ország működését kell helyreállítaniuk.