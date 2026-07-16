Havasi Bertalan emlékeztette az új utakat kereső Ferencz Orsolyát és Navracsics Tibort, hogy a Fidesz politikai felelősségében is osztoznak

Fidesz;Navracsics Tibor;szétesés;Havasi Bertalan;Ferencz Orsolya;

2026-07-16 16:31:00 CEST

A jelek szerint az eddigieknél kaotikusabb a helyzet a szétesőfélben lévő ellenzéki pártnál.

„Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya pedig régóta a Fidesz széles politikai közösségének megbecsült tagjai, osztoznak a sikereinkben, a kudarcainkban, örömünkben, bánatunkban, és természetesen osztoznak velünk a politikai felelősségben is” – idézte a Telex Havasi Bertalannak szavait, amelyeket a Fidesz kommunikációs igazgatója kérdésükre írt azok után, hogy a két fideszes politikus elkezdett kikacsintani a 16 éves kormányzás után az április 12-i választáson súlyos vereséget szenvedett pártból.

Ferencz Orsolya, egykori űrbiztos szerdán arról posztolt, hogy az egykori kormányoldal nem tud elég erőt felmutatni, nem tud megújulni, ezért egy erős politikai közösséget kell építeni, ami meghaladja a pártpolitikai kereteket, a Fideszt és a Tiszát is. Navracsics Tibor arról beszélt Krug Emília Szinten túl című műsorában, hogy Orbán Viktornak pihennie kell, azt viszont nem árulta el, van-e szándék egy új, jobboldali párt létrehozására. Havasi Bertalan Ferencz szavaira szerdán még úgy reagált, hogy a párt tiszteletben tartja a véleményét, még akkor is, ha bántó.

A kommunikációs igazgató tegnap még megjegyezte azt is, hogy a Fidesz állapota jelenleg nem jó, helyenként kaotikus. Ennek fokozódását lehet érzékelni, mert később Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese – amint arról lapunk is beszámolt – a Spirit FM Provokatőr című műsorában nem csak a volt kormánypártot, de a volt miniszterelnököt is élesen bírálta. – „Szerintem Orbán Viktor rosszul kormányzott az elmúlt négy évben. A rossz kormányzás eredményeként elveszítette a választást, a saját politikai közösségét belelavírozta egy olyan vereségbe, amelyiknek a következményeiről most mind beszélünk” – Mondta Kacsoh: – „Miért kellene egy pártnak vagy egy pártelnöknek reagálnia egy újságírónak – a jelek szerint erősen változó – politikai véleményére?” – reagált mindenre érdemi válasz helyett inkább sértődötten Havasi Bertalan.