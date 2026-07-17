Jeszenszky Géza: Szijjártó Péternek nincs esélye, hogy visszatérjen a politikába

Fidesz;Szijjártó Péter;Jeszenszky Géza; NER;BYD;

2026-07-17 05:50:00 CEST

A Fideszben bizonyos szempontból örülhetnek annak, hogy Szijjártó Péter a kínai BYD-hoz igazolt: a párt nagy tehertételtől szabadult meg – nyilatkozta Jeszenszky Géza volt külügyminiszter a Népszavának.

Ha valaki legalább minimális erkölcsi érzékkel rendelkezik, akkor joggal kifogásolhatja, ami történt – kérdésünkre így értékelte Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, és a kínai autóipari multihoz, a BYD-hez szerződött. A bejelentés szerint Szijjártó a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz.

Szijjártó Péter 2014-től egészen a Fidesz 2026-os választási kudarcáig betöltötte a külgazdasági és külügyminiszteri posztot. Minisztersége idején a BYD magyarországi beruházásai hatalmas – a hvg.hu számítása alapján összesen 71 milliárd forintos – költségvetési támogatásban részesültek.

Jeszenszky Géza elmondása szerint meglehetősen általános, hogy a professzionális politikusok gazdasági kapcsolatokat ápolnak, ahogyan az is, hogy politikusi pályájuk végén vagy azt megszakítva valamilyen pozíciót vállalnak egy cégnél. Csak éppen más országokban olyan semleges cégek jöhetnek szóba, amelyeknek előzőleg nem volt közük az adott politikus munkájához.

Schröder német kancellár például, miután visszavonult a politikától, az orosz Gazpromhoz szegődött – emlékeztetett Jeszenszky Géza. Sokan ezért még mindig hazaárulónak tartják Németországban, pedig Schröder, amikor hatalmon volt, nem finanszírozta a Gazpromot.

Politikai okokból a Schröder elleni bírálatok is jogosak lehetnek, de ebben az ügyben nem merültek föl jelentős etikai problémák, mint Szijjártó Péter esetében. Szijjártó és a BYD kapcsolata a legkevésbé sem volt semlegesnek nevezhető. Ráadásul minisztersége idején

a cég olyan beruházásokra kapott súlyos tízmilliárdokat, amelyek indokoltsága gazdasági és környezetvédelmi szempontból is erőteljesen megkérdőjelezhető.

Jeszenszky Géza nem látja, hogy a támogatásként adott óriási összegek – miközben az autóipar válságban van Európában – mikor fognak megtérülni, megtérülnek-e egyáltalán. Ha a magyar bérszínvonal megközelítené a németet, akkor a magyarországi autóipari gyártásoknak is vége lenne – figyelmeztetett.

A Publicus Intézet év elején a Népszava megbízásából felmérést készített arról, hogy az emberek kit tekintenek Orbán Viktor lehetséges utódjának. A teljes népességben a legtöbben Szijjártó Pétert jelölték meg (17 százalék), és a Fidesz-szavazók relatív többsége is őt nevezte meg (39 százalék). A parlamenti választás előtt Orbán Viktor – Lázár János mellett – Szijjártó Pétert tette meg a kampány arcává.

Szijjártó tehát a legutóbbi időkig meghatározó politikusa volt a Fidesznek. Távozása ennek ellenére sem csalódottságot, sem elkeseredettséget nem váltott ki Orbánból. Ellenkezőleg. Mintha kifejezetten örvendezett volna annak, hogy Szijjártó elhagyja a Fideszt. „A nyár csúcsigazolása a BYD-é. Hajrá, Péter!” – írta Orbán a közösségi oldalán.

„Mi mást mondhatott volna? A rosszat is úgy kell beállítani, hogy az jó”

– reagált Jeszenszky Géza. Azzal – tette hozzá –, hogy Szijjártó a BYD-hoz szerződött, ismét reflektorfénybe kerültek a botrányos ügyei, így például az, milyen horribilis összeget költött magánrepülőgépek bérlésére.

Szijjártó Péter elképesztően hiú ember, aki körülvette magát fullajtárokkal, hatalmas kabinetirodát hozott létre, amelynek jórészt az volt a feladata, hogy a külföldi útjait szervezze és gondoskodjon a kényelméről. Elképesztő pazarlás folyt. Szijjártó Péter nem az országot, hanem önmagát szerette, és rossz üzleteket kötött

– állította Jeszenszky Géza.

Kérdésünkre, hogy a történtek után Szijjártó Péternek van-e visszatérése a politikába, Jeszenszky Géza közölte: nem csak Szijjártónak nincs, jelenlegi formájában a Fidesznek sem. Az Orbán-kormány politikájával sem az Európai Unióba, sem a NATO-ba nem kerülhettünk volna be. Talán azok a fideszesek, akik nem azonosultak ezzel a politikával, vagy utólag őszintén belátják, hogy rossz úton jártak, és van politikai ambíciójuk, tehetségük, kaphatnak még egy lehetőséget – utalt egy esetleges új párt alakulására Jeszenszky Géza.

Szijjártó Péternek viszont, aki ennyire kompromittálta magát, semmiféle esélye nincs a visszatérésre – jelentette ki. A Fidesz bizonyos szempontból örülhet a távozásának, hisz nagy tehertételtől szabadult meg a párt.