Csak a korlátozásával lehet megvédeni a demokráciát azoktól, akik a vesztére törnek?

A putyini, az orbáni és a hozzájuk hasonlítani kívánó illiberális, populista rendszerek egyértelművé tették, hogy a polgári demokrácia intézményeinek korlátozásával igyekeznek hosszú távon biztosítani hatalmukat. A hatalommegosztásra, fékek és ellensúlyok rendszerére épülő, hagyományos értelemben liberálisnak nevezhető demokrácia erői végre megérezték a veszélyt, és keresik az eszközöket, amelyekkel gátat szabhatnak a (szélső)jobboldalról érkező minták térnyerésének. Felmerülnek „harcias” jogi megoldások is, ám ezek lényegében, legalábbis átmenetileg, szintén a demokrácia korlátozását jelentik. Nincs más megoldás? A demokrácia jövője önmaga korlátozása volna?