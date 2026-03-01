Minden második dolgozónak gondja van a fizetésével, vagy kifejezetten kevésnek tartja, vagy úgy érzi, az infláció felemészti. Ehhez képest túl sok a feladat meg a stressz.
A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák, iskolatitkárok és rendszergazdák nettó bére 240-260 ezer forint között mozog.
A putyini, az orbáni és a hozzájuk hasonlítani kívánó illiberális, populista rendszerek egyértelművé tették, hogy a polgári demokrácia intézményeinek korlátozásával igyekeznek hosszú távon biztosítani hatalmukat. A hatalommegosztásra, fékek és ellensúlyok rendszerére épülő, hagyományos értelemben liberálisnak nevezhető demokrácia erői végre megérezték a veszélyt, és keresik az eszközöket, amelyekkel gátat szabhatnak a (szélső)jobboldalról érkező minták térnyerésének. Felmerülnek „harcias” jogi megoldások is, ám ezek lényegében, legalábbis átmenetileg, szintén a demokrácia korlátozását jelentik. Nincs más megoldás? A demokrácia jövője önmaga korlátozása volna?
Leküzdhető-e a gyűlölet, javítható-e a közérzet? Sokan válaszolnak úgy, hogy nem: mivel a gyűlöletnek, a rossz közérzetnek nálunk, úgy tűnik, nincs reális alternatívája.
Péntek tizenharmadikától hivatalosan is megnyitom a „mekkora hőség van, mikor lesz már vége, mind meghalunk” zsolozsmázása helyett a „milyen pocsék idő van, vissza a nyarat, mind megfagyunk” szezont. Vártuk, sőt könyörögtünk az enyhülésért, na de azért mégsem ennyire!
Globális trend a világban a populista pártok növekvő népszerűsége. Az okok azonban rendkívül eltérőek, országspecifikusak. Nem elhanyagolhatóak azonban a társadalmi különbségek vagy a közösségi média szerepe.
Elsősorban az ellenzékiek (összességében 95 százalék) és a bizonytalanok (74 százalék) elégedetlenek, de ebbe a csoportba tartozik a fideszes szavazók csaknem háromtizede is (29 százalék).
Van, aki szerint az orosz elnöknek nem papíron, hanem a fronton kellene gondoskodnia a helyzetről.
Az ellenzékiek mellett a bizonytalanok túlnyomó többsége is borúsan látja az ország sorsának alakulását, politikai ötlet azonban nincs az elégedetlenség kiaknázására – derült ki a Publicus Intézet kutatásából. Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász szerint az Orbán-kormány az időben bízhat.
A MOK ciklusokon átívelő egészségügyi stratégia kialakítását követeli az Orbán-kormánytól és kiáll a szakdolgozók visszamenőleges béremeléséért is.
A csehek 49 százaléka elégedetlen a jelenlegi belpolitikai helyzettel, 30 százalékuk elégedett is, meg nem is, míg az elégedettek aránya 18 százalék - derült ki abból a márciusi országos felmérésből, amelynek eredményét kedden hozták nyilvánosságra Prágában, és amelyről az MTI számolt be.
Ma érkezik az egészségügyben dolgozók előrehozott béremelésének januári, első részlete, szerdán pedig a bértárgyalásokból kihagyott két érdekvő – a Független Egészségügyi Szakszervezet(FESZ) és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) – dönt, hogyan reagálnak arra, hogy nem kaptak választ a kormányzattól a követeléseikre.
A szlovákiai vállalkozók szerint – a szlovák kabinet látszólagos igyekezete ellenére – nem javult a helyzetük. Épp ellenkezőleg, a pozsonyi kormány kivizsgálatlan korrupciós ügyei miatt egyre több vállalkozó gondolja azt, hogy Szlovákiában nem beszélhetünk jogegyenlőségről, és súlyos gondok vannak a jogérvényesítéssel is – írja az Új Szó.
Donald Trump 3 millió dollárt költött saját zsebből az elnökválasztási kampány zárószakaszában – derült ki a szövetségi választási bizottság által kiadott utolsó jelentésből. A milliárdos összességében még így is jóval kevesebbet fordított a kampányra az utolsó hetekben, mint demokrata vetélytársa, Hillary Clinton.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint nincs ok elégedettségre a pedagógusok és a nevelést-oktatást segítő dolgozók béremelése ügyében - mondta Mendrey László, a PDSZ elnöke pénteki sajtótájékoztatóján.
Brit sajtóhírek szerint Antonio Conte, a Chelsea labdarúgócsapatának vezetőedzője megelégelte Branislav Ivanovic és Gary Cahill gyenge teljesítményét, s mindkettőjüktől megválna a téli átigazolási szezonban.
„Fussatok a pénzetekért, amíg nem az életetekért kell” – írták a Diósgyőr szurkolói egy, a DVTK Stadion mellé kihelyezett molinóra. Való igaz, a miskolci fanatikusoknak nem sok örömmel szolgált mostanában kedvenc klubjuk, hiszen a labdarúgó NB I 2016/2017-es idényét két győzelemmel kezdő Diósgyőr vasárnap kikapott a történetének első élvonalbeli sikerét megszerző Gyirmót otthonában, így már hatmeccsesre nyújtva a keleti csapat nyeretlenségi sorozatát.
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöki pozícióját 2010 óta betöltő Borkai Zsolt, Győr fideszes polgármestere távozhat a sportszervezet éléről – tudta meg a Népszava.
Egymás után fogalmazzák meg a szakmai és érdekvédelmi szervezetek, hogy az egészségügyben dolgozó közalkalmazott orvosok és szakdolgozók múlt héten bejelentett, többlépcsős béremelése fontos lépés ugyan, de messze nem elegendő ahhoz, hogy megálljon a szakemberek elvándorlása és csökkenjen a feszültség az ágazatban.
Elégedetlenek a magyarok az állami egészségüggyel, ugyanis átlagosan 320 ezer forintot költenek évente az ügyfelek magán-egészségbiztosításra - ez annak a felmérésnek az eredménye, amelyet egy biztosítótársaság végzett.
Már több mint kétezren aláírták a miskolci Herman Ottó Gimnázium interneten indított petícióját, amely a múlt hét szerdán nyilvánosságra került nyílt levelüket foglalja magában. Ebben szót emelnek a kaotikus oktatási átalakítások ellen, úgy látják, hogy most már az egész rendszer veszélyben van.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, egyetemre vagy főiskolára a tavalyi adatokhoz képest kicsivel kevesebben jelentkeztek. Akik elégedetlenek a hazai oktatási rendszerrel, külföldön tanulnának tovább, kutatások szerint a fiatalok körében erős a külföldi tanulási kedv, az iparkamara felmérése szerint azonban ez nem igaz: állítják, a végzős gimnazisták túlnyomó része hazai egyetemet választ. A ponthatárokat egy partin is megismerhették a fiatalok. Fotógalériánkat itt találja!
Nem csitul az elégedetlenség a kormánnyal szemben: vasárnap délután, mintegy 30 szakszervezet részvételével „dühös magyarok” vonulnak utcára a megszorítások ellen, hétfőn ugyancsak a szakszervezetek mutatják meg erejüket a munkavállalók jogaiért egy forgalomlassító demonstrációval, kedden újabb civil tüntetés is lesz.
„Rendkívüli” rádióinterjúban elemzi ma az elmúlt napok eseményeit a miniszterelnök – írta a hvg.hu. Úgy tudják, ez az interjú is része annak a kommunikációs offenzívának, melyet a kormányfő stábja szorgalmaz, és melyből most már Orbán Viktor is kiveszi a részét. A miniszterelnök kedden a Blikknél járt, ahol chaten válaszolt az olvasók kérdéseire, majd interjút is adott a bulvárlapnak. Ez azért is meglepő, mert Orbán hosszú ideje csak a közrádióban hajlandó kérdésekre válaszolni, a nem kormánypárti sajtót pedig hosszú évek óta kerüli.
A létszámhiány, a rossz bánásmód, az elértéktelenedő fizetések, az embertelen munkaidő és munkakörülmények miatt nagy a feszültség a Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló (RÜK) Kft-nél. A cégvezetés egyelőre az időt próbálja húzni, a szakszervezet pedig még bízik a tárgyalásos megoldásban.
Bocsánatot kért a franciáktól az eddig nem túl sikeres elnökségéért Francois Hollande. „Gyorsabb is lehettem volna” – ismerte el. Egyben azt ígérte, új lendületet ad a munkanélküliség elleni harcnak. „Hallom az emberek dühét, nem vagyok süket” – mondta az elnök a hallhatóan tényleg mérges hallgatóknak egy betelefonálós műsorban.