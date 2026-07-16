Magyar Péter: Vizsgálják Szijjártó Péter kapcsolatát az oroszokkal

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2026-07-16 17:33:00 CEST

A miniszterelnök szerint a Tisza-kormány és a BYD kapcsolatát nem fogja befolyásolni, hogy Szijjártó Péter a cégnek dolgozik, de úgy látja, egy normális demokráciában biztosan nem történhetne meg, hogy valaki egy olyan nemzetközi globális multicéghez megy dolgozni, amelynek a támogatását ő lobbizta ki.

Nem fogja befolyásolni a kormány BYD-vel való kapcsolatát, hogy Szijjártó Péter fog ott dolgozni, hogy mennyire volt logikus ez a lépés az más kérdés, de ettől még a cégre ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint mindenki másra - mondta el Magyar Péter a kormányzati sajtótájékoztatón a Telex kérdésére. Azt mindenkinek a fantáziájára bízza, hogy miért került Szijjártó Péter arra a posztra, ahová került. Hogy mindez jó-e a BYD-nek az majd kiderül - közölte.

Az RTL témába vágó kérdésére a kormányfő elmondta, cégeknél is van egy „cooling period”, egy normális demokráciában biztosan nem történhetne meg, hogy valaki egy olyan nemzetközi globális multicéghez megy dolgozni, amelynek a támogatását ő lobbizta ki. Biztos abban, hogy a hatóságok vizsgálni fogják ezt az egészet - vélekedett Magyar Péter.

A miniszterelnök szerint rengeteg hazugságot terjeszt a Fidesz az üzemanyagárakkal kapcsolatban is, rengetegszer volt 650 forint felett a benzinár Magyarországon, de akkor nem voltak hangosak a volt kormánypárt emberei - magyarázta. Az átlagárak többségében továbbra is a védett árszint alatt vannak – mondta, majd felszólította a Fidesz, hogy fejezze be a rémhírkeltést. Uniós előírások miatt azonban az üzemanyagok áfáját nem tudja csökkenteni a kormány. A Mol jelenleg tudja tartani az árszínvonalat. Ha jelentősebb kilengések lennének, akkor Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter be fog avatkozni – ígérte a miniszterelnök.

Melléthei-Barna Mártonnal nem egyeztetett a Tisza-kormány, mielőtt a Tisza parlamenti képviselője arról beszélt, hogy az új alkotmányban hogyan nézne ki a választójogi törvény. Először az alapszabályokat kell alkotmányban rögzíteni - mondta el az ATV-nek. A miniszterelnök megjegyezte, április 12-én akkorát nyert a Tisza párt, hogy győzteskompenzáció nélkül is meglett volna a kétharmad. Nem cél, hogy a jövőben senkinek ne lehessen kétharmada, de a győzteskompenzáción enyhíteni terveznek. Tény, hogy arra vigyázni kell, hogy ne legyen kormányozhatatlan az ország, de eközött és a mostani rendszer között van egy arany középút - vélekedett a kormányfő.

Türelmesen várja a kormány Sulyok Tamás döntését, szombat este jár le a határidő, amíg alá kell írnia - mondta az Alaptörvény-módosításról a miniszterelnök. Szerinte a helyzetet jól jellemzi, hogy a Velencei Bizottság sem vette a sürgős ügyek közé a köztársasági elnök beadványát. A Tisza frakciója nem tárgyalt még arról, hogy kit tartanának alkalmasnak az államfői posztra Sulyok Tamás után.

A 444-nek Magyar Péter azt mondta, indult vizsgálat Szijjártó Péter és az oroszok viszonyával kapcsolatban, de ennek egyelőre nincs eredménye, ha lesz, akkor tájékoztatnak róla.

Az MTI kérdésére Magyar Péter emlékeztetett, hogy a korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatalra költött pénzt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalba teszik be. Mindemellett sokan továbbra is az ügyészségtől, a NAV-tól, illetve a rendőrségtől fogják kapni a hivatalnál a pénzüket. A miniszterelnök türelmet kért, reméli, mielőbb ki lehet írni a nyílt pályázatokat a szerv posztjaira. Európa legerősebb korrupcióellenes intézményének szánják - jelezte.

A parlamenti üléstermi videózásról szólva Magyar Péter elmondta, elment a házbizottsági ülésre, „meghallgatta a sok bullshitet” Rétvári Bencétől, Balla Györgytől, Toroczkai Lászlótól. Mint mondta, nem a videózás zavarja, őt rengetegszer videózták, de szerinte az Országgyűlés méltóságát rettenetesen rombolja az ilyesmi, rossz bohócként viselkednek, akik a parlamentben telefonoznak.

A Magyar Hírlap a Tisza-kormány vidékfejlesztési terveiről kérdez, és a kiválasztási szempontokról, ez utóbbival kapcsolatban Magyar Péter leszögezte, hogy semmiképp sem a pártpolitikai szempontok lesznek a döntőek. A munkavállalás nagyban koncentrálódik a nagyobb településeken, ez viszont szempontot kell képezzen, például koordinált buszjáratok létesítése, a közlekedés segítése terén.

A terv az, hogy a tankerületi központok vezetőit is nyílt pályázaton fogják megpályáztatni - mondta a miniszterelnök a lapnak. A felesleges pozíciókat viszont megszüntetik, az szimpla spórolás - ismertette.

Az Inforádió kérdésére Magyar Péter elmondta, nem volt döntés az árrésstop megszüntetéséről.

A Euronews a napi egymillió eurós menekültügyi bírságról kérdez. Magyar Péter elmondta, zajlanak az egyeztetések, de folyamatosan változik az EU-s intézmények hozzáállása a kérdéshez. Eddig azt tapasztalta, hogy már 19 tagállam tagja az illegális migráció elleni küzdelemre létrehozott csoportnak. A kormányfő szerint 1-2 tagállam kivételével már mindegyik sokkal radikálisabban szeretne fellépni az illegális bevándorlás ellen. Amikor az ítélet Magyarország ellen született, az egy teljesen más politikai környezetben történt, azóta a helyzetet sokan méltánytalannak tartják. A pénzt vissza fogják kérni és abban bízik, hogy vissza is fogják kapni - mondta a miniszterelnök.

A Magyar Hang a Tisza-szigetekkel való kapcsolattartásról kérdez, de erre Magyar Péter csak a kormányinfó után ígért érdemi választ, mivel, mint mondta, korábban bírálat érte amiatt, hogy pártpolitikai kérdésekről is beszél kormányzati tájékoztatókon.

Minden agrárszakmai szervezettel egyeztetett a kormány a vendégmunkásstop ügyében, a prioritás az, hogy a béremelések ne maradjanak el a kialakult helyzet miatt, a lefelé menő spirál ugyanis a vidék további elnéptelenedését okozhatja - mondta a 24-nek. A miniszterelnök nem gondolja, hogy túlléptek volna egy határt az országgyűlési képviselők 12 éves mandátumkorlátjával.

Az Egyetem TV Lannert Judit oktatási miniszter és az egyetemi rektorok egyeztetéséről kérdez, s felidézi, hogy Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora korábban Görög Márta igazságügyi minisztert fenyegette meg. A miniszterelnök azt mondta, mindent meg fognak tenni, hogy közpénzzel jól bánó, emellett a szenátus és a diákok bizalmát is élvező rektorok kerüljenek rektori pozícióba, de mindenbe nem akar beleszólni a kormány.

A Gulyáságyú Média Magyar Péter egy korábbi megjegyzésére kérdezett rá, ami arról szólt, hogy Bóka János korábban titkosszolgálati alkalmazott volt. Információja nincs arról, hogy Bóka János ebbéli tevékenysége pontosan miből állt, de ha lenne, akkor se mondhatná el - szögezte le. A kormányfő szerint nem azzal van a gond, ha valaki a szolgálatoknál dolgozik, azzal viszont igen, ha utána átkerül egy politikai közösségbe, vagy esetleg a politikai posztja után vissza a szolgálatokhoz. Bóka János pedig SZDSZ-es politikus volt - mondta.

Vitézy Dávid a napokban Szerbiába utazik a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban tárgyalni - mondta végezetül a TV2 kérdésére, mikor indulhat meg a személyszállítás a vonalon. A miniszterelnök azt reméli, egy-két hónapon belül elindulhat.

Magyar Péter elmondta még, hogy az augusztus 20-ai tűzijátékon a Tisza-kormány spórol, lényegesen rövidebb lesz, mint a korábbiak, de ki fog egészülni többek között fényjátékokkal és drónshow-val. Hangsúlyozta, hogy nagyon rövid idő alatt kell megszervezni az ünnepséget a bedőlt és amúgy jelentős túlárazással tevékenykedett Balásy-cég okozta problémák következtében.