Újra van szülészeti ellátás az Uzsoki Utcai Kórházban

„Örömmel értesítünk mindenkit, hogy mostantól ismét a megszokott módon üzemel a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház szülészet-nőgyógyászata, újból az elvárt körülmények között dolgozhatunk a császárműtőben” – jelentette be az intézmény pénteken a Facebook-oldalán.
Az Uzsoki Utcai Kórházban a császárműtő légtechnikájának zavara miatt állították le a szülészeti ellátást több mint egy hete. Akkor az intézmény arról számolt be, hogy a probléma megoldásán hetek óta dolgoznak, új hűtőberendezést is kaptak, azonban a légcsere továbbra sem megoldott. A várandós anyukákat a Honvédkórházba irányították.A légtechnika zavara miatt leállították a szülészetet az Uzsoki Utcai KórházbanMég több mint egy hétig szünetelhet a szülészeti ellátás az Uzsoki Utcai Kórházban