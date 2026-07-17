Újra van szülészeti ellátás az Uzsoki Utcai Kórházban

szülészet;Uzsoki kórház;Uzsoki Utcai Kórház;szülészeti ellátás;

2026-07-17 13:02:00 CEST

Több mint egy hétig szünetelt az ellátás a császárműtő légtechnikájának zavara miatt, de most már újra fogadják a várandósokat.

„Örömmel értesítünk mindenkit, hogy mostantól ismét a megszokott módon üzemel a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház szülészet-nőgyógyászata, újból az elvárt körülmények között dolgozhatunk a császárműtőben” – jelentette be az intézmény pénteken a Facebook-oldalán.

Az Uzsoki Utcai Kórházban a császárműtő légtechnikájának zavara miatt állították le a szülészeti ellátást több mint egy hete. Akkor az intézmény arról számolt be, hogy a probléma megoldásán hetek óta dolgoznak, új hűtőberendezést is kaptak, azonban a légcsere továbbra sem megoldott. A várandós anyukákat a Honvédkórházba irányították.