Új főigazgatója lett a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórháznak

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2026-07-17 14:18:00 CEST

Hermányi Zsolt belgyógyász szakorvos július 15-étől tölti be a megbízott főigazgatói tisztséget.

Hermányi Zsolt lett a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója, a posztot július 15-étől tölti be a belgyógyász szakorvos.

Az intézmény pénteki közlése szerint az új főigazgató célja, hogy a munkatársakban ismét megerősödjön a lelkesedés, mert csak összetartó közösség képes eredményesen dolgozni a betegek érdekében. „A vezetői munka alapja a nyitottság és az átlátható működés: nem csupán vezetői szemléletváltásra törekszenek, hanem egy olyan működésre, amelyet az együttműködés, az operatív irányítás és a transzparencia határoz meg” – áll az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Hermányi Zsolt orvosi pályáját 1995-ben a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikáján kezdte, ahol több mint tizenkét éven át dolgozott egyetemi tanársegédként. 2007-ben csatlakozott a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházhoz, ahol a III. belgyógyászati osztály részlegvezető főorvosa, majd 2012-13-ban a kórház orvosigazgatója, 2016-2022 között a III. belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa, ezt követően pedig kórház központi rendelőintézetének vezető főorvosa volt. Szakmai munkáját a betegellátás mellett oktatói, kutatói és tudományos tevékenység is meghatározza, négy szakvizsgával és PhD minősítéssel rendelkezik.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság nemrég döntött kórházi vezetők leváltásáról. Dr. Szilágyi D. Örs, az irányító intézmény főigazgatója szintén hétfőn visszavonta a Dr. Révai Róbert részére, a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb szintű vezetői megbízást. Keddtől Révainak a főigazgatói feladatok helyettesítés útján történő ellátására szóló megbízása is megszűnt. Az OKFŐ azt is közölte: elkötelezett abban, hogy a betöltetlen magasabb szintű vezetői munkakörök nyilvános pályázat útján mihamarabb betöltésre kerüljenek.

A Bajcsy-Zsilinszky kórház a közelmúltban azzal került a hírekbe, kültéri padokon és klimatizált katonai sátrakban várakoztak a sürgősségi betegek, mert az épületbe éppen új CT berendezést telepítenek. A főigazgató azt ígérte, hogy a régi, másik épületben lévő CT-berendezést már erre hétre megjavítják, az újat pedig július 23-ig beüzemelik, és ezt követően visszaállhat a régi rend.