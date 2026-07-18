Argosz száz szeme – Megrendítő előadás a haldoklás méltóságáról Avignonban

eutanázia;Avignoni Színházi Fesztivál;otthonápolás;

2026-07-18 20:01:00 CEST

Mit jelent végignézni valaki halálát? Hol húzódik a határ jelenlét és megfigyelés között, és meddig kísérhetünk el egy másik embert úgy, hogy közben ne vegyük el tőle a méltóságát? Tiphaine Raffier avignoni előadása nem válaszokat keres ezekre a kérdésekre, hanem teret nyit a gondolkodásnak.

Argosznak száz szeme volt. Héra azért bízta rá Ió – férje tehénné változtatott szeretője – őrzését, mert sosem aludt el teljesen. Hermész azonban nem erejével győzte le, hanem altatómuzsikával érte el, hogy egyszerre csukódjon le mind a száz szemhéj. Ió így kiszabadult a tekintet fogságából.

Tiphaine Raffier L'Hors-présence (A jelenléten kívül) című előadása nem görög mitológiai példázat, hanem nagyon is mai történet. Egy végstádiumú daganatos gimnáziumi tanárnőről, Laure-ról, aki úgy dönt: nem hospice-ban, hanem otthon szeretne meghalni.

Körülötte négy ember próbál rendet tartani a széteső világban: két idősebb testvére, akik a gondoskodás egészen különböző formáját képviselik, öccse, aki képtelen belenyugodni a közelgő veszteségbe, valamint a szemközti házban élő bírónő, akit Laure fokozatosan beenged élete utolsó szakaszába. A közel háromezer éves mítosz kérdései mégis mindvégig ott húzódnak a történet alatt.

I. Tekintet

A színpadon egy ház. A nagy üvegezett teraszajtókon keresztül az amerikai konyhás nappaliba látunk. Az építmény tetején óriási vetítőfelület. A nézőtéren, elöl középen egy kamera áll. Olyannyira megszoktuk már előadásokban a jelenlétét, hogy fel sem merül a kérdés, miért van ott.

Tiphaine Raffier kamerája azonban nem épül bele a színpadi térbe. Ugyanonnan figyeli a házat, ahonnan mi is: kívülről néz befelé. Mi vagyunk Argosz száz szeme. Mi nézzük végig egy fiatal nő haldoklását. De vajon meddig jelent jelenlétet a tekintet, és honnantól válik megfigyeléssé? Létezik-e egyáltalán határ a kettő között?

A kamera arcokra, remegő kezekre, sebekre közelít. Rögzít egy történetet, amelynek minden szereplője pontosan tudja, hogy hamarosan véget ér.

Ettől kezdve a felvétel erkölcsi kérdéssé válik.

Mi az, amit érdemes megőrizni egy ember utolsó heteiből? A fájdalmat? A hétköznapi mozdulatokat? A beszélgetéseket? A hallgatásokat? Az előadás nem ad választ, és nem választja ki helyettünk a fontos pillanatokat.

A tekintet kérdése egyre bizonytalanabbá válik. Egészen más előadást nézni, mint haldokló embert. Az egyikhez hozzászoktunk, a másik elől a legtöbben egész életünkben kitérünk.

Raffier célja mégsem az, hogy kényelmetlen helyzetbe hozza a nézőt. Ezért is fontos a szemközti házban élő bírónő figurája, aki egyre több időt tölt Laure figyelésével – övé a kamera és a térbe szerelt mikrofonok is. Mintha valaki más életének és halálának kísérése egy időre felmentené az alól, hogy a sajátjával kelljen szembenéznie.

II. Test

A haldoklásról szinte mindig elvont fogalmakban beszélünk. Diagnózisról, állapotromlásról, palliatív ellátásról, méltóságról. Mintha ezek a szavak valamiféle védőburkot vonnának a test köré. Raffier előadása ezzel szemben következetesen visszavisz a testhez. Nem sokkolni akar, hanem visszaadni azoknak a dolgoknak a hétköznapiságát, amelyekről ritkán beszélünk.

Egy levesről, amelyet Laure már nem tud lenyelni, ezért nővére turmixot készít belőle. De a turmix sem megy le. Marad a szívószál. A szívószál után a víz. Köhögés, öklendezés, csend. A testvérek tovább esznek, miközben ott feszül a levegőben az a nehezen megfogalmazható tapintat, amellyel próbálják megóvni a haldoklót attól, hogy minden mozdulata köré részvét épüljön.

Aztán ott a rajz, amelyen a körzeti nővér megtanítja a testvéreknek, hogyan kell adagolni a morfiumot, hol futnak a katéterek, melyik gyógyszer milyen tünetet enyhít. A jelenet szinte dokumentarista pontosságú.

A szeretetnek néha technikai tudássá kell változnia.

A körzeti nővér figurájában könnyen lehetne pusztán a rutin érzéketlenségét látni. Pedig ő egészen más tapasztalat hordozója: számára a haldoklás a mindennapok ritmusa. Amikor a két idősebb testvér egyszerre zúdítja rá kérdéseit és frusztrációját, türelmesen válaszol. A kamera azonban nem az arcát veszi közelről, hanem a lábát az asztal alatt. A keresztbe tett lábfejek megállás nélkül mozognak. A hospice-nővér helyett a teste beszél.

III. Szó

A végstádiumú diagnózis után Laure még egyszer visszamegy a gimnáziumba. Nem tanítani. A könyveiért. Az épület már üres. Az asztalán azonban ott maradt egy kijavítatlan dolgozat. Az egyik diák Rimbaud Az alvó a völgyben című versét elemzi, és azt írja: a vers ugyanúgy működik, mint egy leshelyzet a futballban. Az olvasó végig azt hiszi, hogy ugyanabban a történetben jár, aztán az utolsó sor egyszer csak mindent átír. Ezen a ponton mintha Laure is megértené, mi történik vele.

A diagnózis pillanatában még ugyanabban az életben él, mint előtte. Aztán minden megváltozik.

A ház kettészakad, középen pedig feltárul az élet és a halál közötti mezsgye. A kellékesek és a díszítők lassan kiürítik az egész házat. Egyenként viszik el a tárgyakat és a bútorokat, miközben Laure nővére kétségbeesetten próbálja visszaszerezni őket. Végül Laure helyett már csak egy térbe lógó hangszóró marad, amelyből az egyre lassuló szívhang hallatszik.

Ekkor tér vissza az előadás ahhoz a pillanathoz, amikor Laure az eutanázia mellett dönt. A visszajátszott jelenetekből fokozatosan áll össze mindaz, amit addig csak sejteni lehetett: hogyan született meg a döntés, kik tudtak róla, hogyan került a fenobarbitál a történetbe, és milyen terhet rótt mindez a környezetére.

Az előadásban végig két világnézet feszül egymásnak: az egyik oldalon az önrendelkezés joga, a másikon a kísérés etikája.

Raffier nem dönt a kettő között, egyszerűen egymás mellé helyezi őket. Nem állít, nem bizonyít, csak megteremti azt a ritka helyzetet, amelyben az ember kénytelen végiggondolni olyan kérdéseket, amelyek elől többnyire egész életében kitér. Mit jelent ápolni valakit? Mit jelent elengedni? Mit jelent végignézni, ahogy lassan elveszíti a szavakat, az emlékeit, az önállóságát? És mit jelent akkor is mellette maradni?

Laure szerepe rendkívüli színészi feladat. Édith Mérieau alakítása nem egy lineárisan romló állapotot követ végig, hanem folyamatos időugrások között ugyanannak az embernek különböző állapotait mutatja meg. Az előadás legnagyobb színészi teljesítménye, hogy az idősíkok között egyetlen pillanatra sem veszítjük el Laure személyiségének folytonosságát.

IV. Falak

A család különös szenvedéllyel gyűjti a fosszíliákat. Laure minden új leletnek úgy örül, mint egy régen eltűnt élet megmaradt lenyomatának. Barátja és bizalmasa egy outsider művész, aki elhagyott házak falait vágja át.

Sharon nem felújít és nem bont. Azt mondja, kizárólag már létező történetekkel dolgozik. Régi falakba vág nyílásokat, hogy azok újra kapcsolatba kerülhessenek a fénnyel, a levegővel és a tájjal. Nem a fal érdekli, hanem az a pillanat, amikor a vágás nyomán egyszer csak láthatóvá válik valami, ami addig rejtve volt. „Amikor egy hegyet néznek, mit néznek? A sziklát? Vagy azt az alakzatot, amelyet a hiánya rajzol az égbe?” – kérdezi.

Tiphaine Raffier rendezése ugyanezt teszi. Nem a betegséget boncolja, nem a halált próbálja megmagyarázni, hanem apró nyílásokat vág a történet falain, egyre több fényt engedve be. A darab utolsó képében Sharon valóban átvágja a színpad hátsó falát, és a sötét térbe egyszer csak beárad a nap. A belógó hangszóróból hallatszó szívhang egyre lassul, majd megáll.

A cím ekkor nyeri el végső értelmét: Laure hiánya válik a legerősebb jelenlétté.

Mi pedig már nem a falat látjuk, hanem azt, amit addig eltakart.

Infó: Tiphaine Raffier: L'Hors-présence (A jelenléten kívül). Avignoni Fesztivál, 2026. július 10.