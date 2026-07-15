L. Simon László: Etikátlan, amit Orbán János Dénes tett

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2026-07-15 20:22:00 CEST

L. Simon László a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Irodalmi Tagozatának vezetője Facebook-bejegyzésben arra kérte Orbán János Dénest, mondjon le a tagságáról a szervezetben.

L. Simon László szerint „joggal sokkolta” a magyar irodalmi életet az, hogy az erdélyi költőnek több mint 412 millió forintnyi szerzői jogdíjat ítélt meg az általa alapított és vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG).

A Magyar Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója - aki maga is József Attila-díjas író, költő – Facebook-bejegyzésében megjegyezte, a szakmában mindenki tisztában van azzal, mennyi pénzből kénytelenek működni a folyóiratok, a színházi élet szerzői és rendezői, valamint ismeretes a könyvkiadás pénzügyi háttere is. „Én egyetlenegy olyan emberrel sem beszéltem, aki OJD közpénzből finanszírozott jogdíjait piaci mértékűnek, vagy etikailag, szakmailag vállalhatónak tartotta volna” – hangsúlyozta L. Simon László. Véleménye szerint néhány operettlibrettóra csaknem félmilliárd forintot folyósítani eleve aránytalan lépés, de a megítélés körülményei miatt még akkor is etikátlan lenne, ha amúgy a piac indokolná ezt az összeget. Egy olyan állami szervezet közbenjárásval történt ez ugyanis, „amelyben az egyik aláíró a szerző élettársa, későbbi felesége volt. De nem kikezdhetetlen, sőt kirívóan aránytalan”, bármit mondjon is róla maga a szerző” – zárta bejegyzését L. Simon László, arra kérve Orbán János Dénest, hogy mondjon le a tagságáról. (Az erdélyi költő 2021 óta tagja az MMA levelező tagja.

Az ügy hatalmas felháborodást keltett a magyar irodalmi életben, számos szerző, szakember, köztük a Színházi Kritikusok céhe is tiltakozott a túlkapás ellen a követeléssel , hogy a Tisza-kormány vizsgálja ki az ügyet. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterszerda délelőtt a közösségi médiában jelentette be, már tart a vizsgálat a KMTG működése körül, amelynek egyik friss eredménye, hogy az intézmény már vissza is utalt 1,3 milliárd forintot a minisztériumnak.

A botrány hatására derült ki az is, hogy Orbán János Dénes az Operettszínháztól is mintegy 129 millió forintnyi összeget is felvett munka és jogdíj címén. Szerda kora este az Operettszínház társulatának állásfoglalását Peller Károly operettszínész tolmácsolta a közösségi médiában. Az aláíró tagok „mélységes megdöbbenéssel” értesültek az ügyről és hangsúlyozták, a költőnek folyósított juttatásokról nem tudtak. Ugyanakkor hozzátették: „Aggályaink azonban már régóta fennállnak a színház működésével kapcsolatban: az előadás- és bemutatószámok alakulása, valamint a szakmai és anyagi megbecsültség helyzete csak néhány az évek óta megfogalmazott problémáink közül.” Az aláíró tagok továbbá hangsúlyozták, nemrég maguk a színészek által kezdeméynezett színészrektori értekezleten a vezetés úgy tájékoztatta őket, a kevesebb bemutató és csökkent előadásszám oka a forráshiány. „A most napvilágot látott információk alapján ezt a magyarázatot önmagában nem tartjuk kielégítőnek. Ezért tisztelettel kérjük a színház vezetését, hogy a nyilvánosság előtt megjelent információkra érdemben reagáljon, és a társulat számára is egyértelműen ismertesse: a sajtóban említett művek és kifizetések milyen összefüggésben állnak intézményünk működésével, valamint milyen hatással voltak vagy vannak a színház gazdálkodására és a művészi munkára.” – zárták bejegyzésüket.