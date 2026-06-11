Elkezdődött a foci-vb, az M4 Sport online közvetítése össze is omlott

Dél-Afrika;Mexikó;Összeomlás;M4 Sport;futball-vb 2026;

2026-06-11 22:02:00 CEST

A csatorna közlése szerint rajtuk kívülálló okok miatt.

Nem túl szerencsés időzítéssel sikerült összeomlania az állami média online futballközvetítésének: alighogy elkezdődött a labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika között zajló nyitómeccse, az M4 Sport online közvetítése elérhetetlenné vált.

Az M4 Sport 21:14 perckor posztolt a Facebookon, azt írták: „Az M4 Sport és az MTVA hatáskörén kívül fennálló, külső szolgáltatói probléma miatt egyelőre nem nézhetőek az online streamek. A hiba elhárításán dolgozunk, hogy minél hamarabb újra online is nézhető legyen a közvetítés. A kellemetlenségért elnézésüket kérjük, megértésüket és türelmüket köszönjük!”

A probléma elég komoly lehet, cikkünk írásakor, este tíz körül még mindig elérhetetlen az online közvetítés. Közben az események azért zajlanak, egy félidő után Mexikó 1-0-ra vezet Dél-Afrikával szemben, Julián Quinones 9. percben szerzett találatának köszönhetően.