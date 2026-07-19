Volodimir Zelenszkij már keresi Szirszkij utódját, haditechnológiai ügyek főnökeként hozná vissza Fedorovot

Ukrajna;tüntetések;hadsereg;parancsnok;belpolitikai válság;Volodimir Zelenszkij;Mihajlo Fedorov;

2026-07-19 08:45:00 CEST

Ukrajna elnöke új pozícióba helyezheti vissza a héten elbocsátott védelmi miniszterét. Az Elnöki Hivatal azt fontolgatja, hogy tüntetők által támogatott Mihajlo Fedorovot a haditechnológiai főnökként helyezze vissza. Közben már keresi Olekszandr Szirszkij hadseregfőparancsnok lehetséges utódját is – jelentette a Zerkalo Nedeli (ZN.UA) ukrán hetilap, washingtoni forrásaira hivatkozva.

A két lépés együtt megváltoztathatja a Fedorov leváltása kapcsán kialakult helyzet kicsengését - jegyezte meg a ZN.UA értesülését ismertető Euromaidan Press hírportál. A 35 éves miniszter alig fél évevolt a poszton, amikor a július 15-én bejelentett kormányváltás keretében menesztették őt, mert kibékíthetetlen ellentétbe keveredett Olakszandr Szirszkijjel, a hadsereg főparancsnokával. A helyzet megoldására Fedorovot a haditechnológiai fejlesztések koordinátorának nevezhetik ki, és források ek szerint Fedorov kész elfogadni az új posztot.

Zelenszkij külön mérlegeli, hogy leváltsa-e Olekszandr Szirszkij főparancsnokot.

Az új kinevezéssel Fedorov a különböző kormányzati struktúrák koordinálását jelentő széleskörű felhatalmazást kapna, konkrétan ez a katonai technológia fejlesztéseknek, a fegyvergyártásnak, a pilóta nélküli rendszereknek, valamint az állam, a hadsereg és a védelmi ipar magán és állami szektora közötti együttműködésnek az összehangolását jelentené.

Ez lényegében nagyrészt ugyanaz, amin Fedorov már védelmi miniszterként és az ukrán „Drónhadsereg” program felépítőjeként is dolgozott.

Szirszkij lehetséges leváltása a nagyobb történet, de ennek lehetőségéről is már nyíltan tárgyal az elnök. A Financial Times arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij az elmúlt napokban a katonai vezetésben kialakult zűrzavar miatt mérlegeli a váltást, de ezt csak akkor lépné meg, ha találna olyan parancsnokot, aki biztosítani tudja a zökkenőmentes átadást, miközben az 1200 kilométeres frontot tartja.

Maga Fedorov a jelenlegi főparancsnokról azt mondta: „Szirszkij megmentette az országunkat 2022-ben, több sikeres műveletet hajtott végre, és nem becsülhetjük alá. De a háború megváltozott” – mondta.

Zelenszkij és Fedorov is jelzi, hogy további változások várhatók

Miközben a rendkívül népszerűvé Fedorov visszahelyezésért indított tüntetések szombaton harmadik napja folytatódtak, Zelenszkij is nyíltan beszélt a mérlegelt változásokról. „Tegnap és ma is számos konzultációt tartottunk. Természetesen hallom, mit mondanak az emberek. Ma hosszasan beszéltem Mihajlo Fedorovval. És Olekszandr Szirszkijjel is beszéltem. A hadsereggel kapcsolatos döntéseket kidolgozzuk” – mondta az elnök.

Közben Fedorov is reagált a változás ígéretére. „Változások mindenképpen lesznek. Részemről köszönöm a reményt. Még kormányzati pozíciókban sem éreztem ekkora felelősséget. Köszönöm a veteránoknak és a katonaságnak, hogy tartják a frontot és megtartják a becsületet” – mondta.