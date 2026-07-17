Volodimir Zelenszkij lecserélte a nemzetbiztonsági tanács vezetőjét is, miközben folytatódtak a Mihajlo Fedorov menesztése elleni tüntetések

Ukrajna;tüntetések;kormányváltás;Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Mihajlo Fedorov;

2026-07-17 20:10:00 CEST

Az ukrán elnök Ihor Klimenko eddigi belügyminisztert nevezte ki a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács élére, Rusztem Umerov helyére, aki Ukrajna főtárgyalója is volt a béketárgyalásokon.

Volodimir Zelenszkij elnök a sokak szerint kaotikussá vált ukrajnai kormányváltás keretében pénteken váratlanul Ihor Klimenko eddigi megbízott belügyminisztert nevezte ki a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács élére, Rusztem Umerov helyére. Zelenszkij megerősítette, hogy Klimenko feladata lesz a „biztonsági és védelmi szektor minden összetevőjének” koordinálása, beleértve a hadiipari termelést is.

Egyelőre nem világos, hogy Rusztem Umerov – aki egyben Ukrajna főtárgyalója volt a Trump-kormányzat által támogatott, Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon – kap-e új posztot. Klimenko neve egy napja még úgy merült fel, hogy ő lehet a kormány teljes leváltása keretében elbocsátott Mihajlo Fedorov védelmi miniszter utódja.

A technológiai zseninek tartott, és Ukrajna elmúlt félévi katonai sikereiben nagy érdemeket szerzett, 35 éves Fedorov menesztése tüntetéseket váltott ki Kijevben és más ukrán városokban. Ez élesen rávilágított a Fedorov és Olekszandr Szirszkij, a hadsereg főparancsnoka között kialakult kibékíthetetlen viszályra, miután a volt védelmi miniszter csütörtökön azzal vádolta Szirszkijt, hogy szabotálta az általa vezetett védelmi tárca minden új kezdeményezését. Csütörtök este Zelenszkij a tiltakozások ellenére Jevhen Hmarát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) eddigi vezetőjét bízta meg a védelmi minisztérium további irányításával, ő eddig az Oroszország elleni nagy hatótávolságú csapásokat is felügyelte.

A folytatódó személycserék közepette a tüntetők pénteken már második napja tüntettek Zelenszkij kijevi hivatala előtt, Fedorov újbóli kinevezését követelve.

Hasonló megmozdulások voltak tavaly júliusban Zelenszkij azon próbálkozása miatt, hogy korlátozza a korrupcióellenes ügynökségek hatáskörét. A tiltakozások és az Európai Bizottság nyomására az urán elnök akkor meghátrált.

„Őszintén hiszem és remélem, hogy a hatóságok végül meghallgatják, figyelembe veszik az emberek követeléseit” – mondta a Reuters hírügynökségnek a pénteki kijevi tüntetők egyike, a 29 éves Valerija Balenko. „Mert ezt akarják az emberek, a katonáink életéért és a civilekért, akik nap mint nap légitámadások alatt élnek.”

Kijev újabb politikai válsága egy olyan helyzetben robbant ki, amikor az ukrán erőknek 2022 ősze óta először sikerült visszaszerezniük a kezdeményezést a hadszíntéren az orosz olaj- és hadiipari létesítmények, a megszálló erők utánpótlási vonalai elleni közepes és nagy hatótávolságú csapásaikkal, illetve a Krím félsziget elszigetelésével, reményt adva arra, hogy Ukrajna saját feltételei mellett kényszerítheti tárgyalóasztalhoz Oroszországot.

Ukrán elemzők ugyanakkor attól tartanak, hogy a Zelenszkij meglepetésszerű kormányátalakítása nyomán felszínre került mély ellentétek alááshatják az elmúlt hónapok katonai eredményeit, és ezt Oroszország kihasználhatja a maga előnyére.

A Julija Szviridenko vezette kormány vasárnap bejelentett leváltása nyomán Zelenszkij elnök Szerhij Koreckijt, a Naftohaz állami energetikai konszern vezetőjét jelölte új miniszterelnöknek. A parlament csütörtökön jóváhagyta Koreckij kinevezését. Az új kormányfőnek mindenekelőtt azzal a kihívással kell majd szembenéznie, hogy felkészüljön egy újabb olyan télre, amikor Oroszország a légicsapásaival ismét szétveri Ukrajna energetikai hálózatát.