politika;Magyarország;Országgyűlés;köztársasági elnök;feladat;Tisza Párt;Forsthoffer Ágnes;

2026-07-18 23:36:00 CEST

Forsthoffer Ágnes: Minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem

A Tisza Párt alelnöke ideiglenesen kapja meg a köztársasági elnöki tisztséget. Az Országgyűlésnek most 30 napon belül új államfőt kell választania, ami azt jelentheti, hogy Magyarország új államfője az augusztus 20-i nemzeti ünnepel debütál a nyilvánosság előtt.