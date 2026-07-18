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Forsthoffer Ágnes: Minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem

A Tisza Párt alelnöke ideiglenesen kapja meg a köztársasági elnöki tisztséget. Az Országgyűlésnek most 30 napon belül új államfőt kell választania, ami azt jelentheti, hogy Magyarország új államfője az augusztus 20-i nemzeti ünnepel debütál a nyilvánosság előtt. 

„Az új köztársasági elnök megválasztásáig a köztársasági elnök jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja. E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem” – írta szombat esti Facebook-posztjában Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke arról, hogy Sulyok Tamás távozásával hétfőn ideiglenesen ő kapja meg Magyarország köztársasági elnökének a feladatköreit.

Mint ismert, Sulyok Tamás szombaton aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amelyben szerepel,. hogy távoznia kell a tisztségéből. Forsthoffer Ágnes arra a 30 napra vagy kevesebbre kapja meg a tisztséget, amíg az Országgyűlés titkos szavazással meg nem választja az új államfőt. 

Forsthoffer Ágnes a Tisza párt egyik alelnöke, a veszprémi 2. számú választókerület parlamenti képviselője. Április 12-én elég nagy fölénnyel, 34 477 szavazattal győzte le fideszes ellenfelét, Hegedűs Barbarát (21 407 voks), most azonban jelezte, hogy ideiglenes köztársasági elnökként nem lehet parlamenti képviselő is. Az Országgyűlés elnöki tisztségére Hallerné Nagy Anikó alelnököt terjesztette fel. 

Magyar Péter a nyilvánosság előtt még nem nevezett meg jelöltet a köztársasági elnöknek, de leírta, hogy közvetlen elnökválasztás híve lenne. Államfőjelöltséghez egyébként a 199 parlamenti képviselő legalább  egyötödének, vagyis minimum 40-nek az írásbeli ajánlására van szükség. 

Ez a végtelenül ízléstelen és végtelenül hazug német megszállási emlékmű több mint 12 éve mérgezi a közterületet és a közéletet – emlékeztetett a főpolgármester.