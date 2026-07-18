Forsthoffer Ágnes: Minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem

„Az új köztársasági elnök megválasztásáig a köztársasági elnök jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja. E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem” – írta szombat esti Facebook-posztjában Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke arról, hogy Sulyok Tamás távozásával hétfőn ideiglenesen ő kapja meg Magyarország köztársasági elnökének a feladatköreit.
Mint ismert, Sulyok Tamás szombaton aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amelyben szerepel,. hogy távoznia kell a tisztségéből. Forsthoffer Ágnes arra a 30 napra vagy kevesebbre kapja meg a tisztséget, amíg az Országgyűlés titkos szavazással meg nem választja az új államfőt.Itt a vége, Sulyok Tamás aláírja az Alaptörvény-módosítást, megszűnik a köztársasági elnöki mandátumaMagyar Péter bejelentette, hogy hétfőtől Forsthoffer Ágnes látja el Magyarország köztársasági elnökének a feladatait
Forsthoffer Ágnes a Tisza párt egyik alelnöke, a veszprémi 2. számú választókerület parlamenti képviselője. Április 12-én elég nagy fölénnyel, 34 477 szavazattal győzte le fideszes ellenfelét, Hegedűs Barbarát (21 407 voks), most azonban jelezte, hogy ideiglenes köztársasági elnökként nem lehet parlamenti képviselő is. Az Országgyűlés elnöki tisztségére Hallerné Nagy Anikó alelnököt terjesztette fel.Elkészült a felmérés, Forsthoffer Ágnes közelít népszerűségben Magyar Péterhez azóta, hogy a parlamentben elvette tőle a szótMegkérdeztük, a Fidesz kérte-e Sulyok Tamástól, hogy ne írja alá a saját elmozdítását, de Havasi Bertalan nem válaszolt
Magyar Péter a nyilvánosság előtt még nem nevezett meg jelöltet a köztársasági elnöknek, de leírta, hogy közvetlen elnökválasztás híve lenne. Államfőjelöltséghez egyébként a 199 parlamenti képviselő legalább egyötödének, vagyis minimum 40-nek az írásbeli ajánlására van szükség.Magyar Péter közvetlen elnökválasztást akar Magyarországon