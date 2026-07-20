Orbán Balázs: Közjogilag hibás lesz Polgár Judit megválasztása

köztársasági elnök;Polgár Judit;Orbán Balázs;Magyar Péter;

2026-07-20 09:09:00 CEST

Ezért – állapította meg Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója – döntései érvénytelenek és bármikor visszacsinálhatók lesznek.

Polgár Judit jelölésével nem az a baj, hogy ilyen vagy olyan háttere, tudása, végzettsége satöbbi van. Hanem, hogy közjogilag hibás lesz a megválasztása. Ezért döntései érvénytelenek és bármikor visszacsinálhatók lesznek – jelentette ki Orbán Balázs a Facebook-oldalán.

A volt kormányfő egykori politikai igazgatója, fideszes kampányfőnök bejegyzésében hozzátette, ezt a helyzetet utólag már nem lehet kijavítani. A kérdés szerinte inkább az, hogy ki vállal be egy ilyen „kétes pozíciót”, és posztját azzal zárta, ez bármelyik másik jelöltre is igaz.

Mint arról írtunk, Magyar Péter hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megkérdezi tőle, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalná-e a köztársasági elnöki tisztséget. A kormányfő vasárnap esti Facebook-bejegyzésében felidézte, a sakkozót a magyar közélet elismert szereplői ajánlották államfőnek, ő pedig olyan személynek tartja, aki képes minden magyar képviseletére. Megjegyezte, személyesen hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elfogadná a felkérést.