Győr alkotmányjogi panaszt nyújt be a szolidaritási hozzájárulás miatt

Alkotmánybíróság;Győr;Borkai Zsolt;szolidaritási hozzájárulás;Pintér Bence;

2026-07-20 12:18:00 CEST

Erről egyhangúlag döntött rendkívüli ülésén a közgyűlés.

Az Alkotmánybírósághoz fordul Győr a szolidaritási hozzájárulás miatt – a Telex szerint erről egyhangúlag döntött a közgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén.

Azt a miniszteri rendeletet támadják, amely a sarc mértékét szabta meg erre az évre. Az NGM rendelet 2026. január 23-án lépett hatályba, ezért az alkotmányjogi panasz július 22-ig terjeszthető be, ezért volt szükség a rendkívüli közgyűlés összehívására.

A portál tudósítása szerint Borkai Zsolt független képviselőként arról kérdezte Pintér Bence polgármestert, miért az utolsó pillanatban lépték meg a panasz benyújtását, és leszögezte azt is, hogy a TSZV-s városvezető a Tisza-kormánynál ezek szerint nem bír kellő lobbierővel. Pintér Bence elismerte, „úgy és annyit fizetünk most, mint a kormányváltás előtt”, ami azt jelenti, hogy ha a Győrre kivetett több mint 13 milliárd forint teljes egészét be kell fizetni az év végéig, akkor „feléljük a tartalékainkat idén, jövőre pedig nincs tovább”.

Hozzátette, a jogi lépés nem zárja ki az elkezdett tárgyalások folytatását a kormánnyal, csak a határidő miatt nem várhattak tovább az alkotmányjogi panasz benyújtásával.

Pintér Bence elmondta, az utolsó pillanatnak egyszerű oka van: eddig nem volt meg a konszenzus a győri közgyűlésben markáns többséget képviselő Fidesz–KDNP-frakcióval, így értelme sem volt egy ilyen előterjesztéssel próbálkozni.

A benyújtandó alkotmányjogi panasz lényege, hogy a miniszteri rendelet irányadó rendelkezése, azon belül az 1. melléklet 298. sora az Alaptörvény 32. cikkében biztosított önkormányzati autonómiát, továbbá az önkormányzati vagyon és saját bevételek alkotmányos védelmét aránytalanul korlátozza, miközben a kötelezettség érvényesítéséhez nem kapcsolódik ténylegesen igénybe vehető rendes jogorvoslat.

Amennyiben az Alkotmánybíróság ennek helyt ad, az a többi önkormányzatra is érvényes precedenst teremthet.

A győri polgármester vasárnap esti Facebook-posztjából többek közt az is kiderült, hogy a szolidaritási sarc következő fizetési határideje október 15., az akkor esedékes összeg 4 milliárd 992 millió 656 ezer 462 forint. „Ez ismét rengeteg pénz, amit jobb szeretnénk nem befizetni az államkasszába, és inkább a győriek gondjainak a megoldására fordítanánk. A Fidesz okozta költségvetési lyukak tömködése kapcsán a Tisza-kormány remélhetőleg ősztől inkább a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fog támaszkodni a magyar önkormányzatok utolsó forintjai helyett” – jegyezte meg a városvezető.