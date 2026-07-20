A külügyi államtitkár kivizsgáltatná a parlament nemzetbiztonsági bizottságával Szijjártó Péter döntéseit

Parlament;Szijjártó Péter;Velkey György;

2026-07-20 16:16:00 CEST

A BYD-szerződés miatt.

Kivizsgáltatná a Nemzetbiztonsági Bizottsággal Szijjártó Péter döntéseit Velkey György László külügyi államtitkár a volt külgazdasági és külügyminiszter BYD-val kötött munkaszerződése miatt.

Az államtitkár szerint öt napja végleg eldőlt, hogy Szijjártó Péter miniszteri tevékenységét hogyan is kell értelmezni, mert amikor valaki a döntéshozói cégből rögtön ahhoz a külföldi vállalathoz igazol, amelynek magyarországi terjeszkedéséért lobbizott és amelynek óriási állami támogatásokat szerzett, akkor az emberek szerinte joggal teszik fel a kérdést, hogy kinek az érdekeit is szolgálta.

Velkey György László szerint mindez aligha meglepő, s felidézte a korábbi tárcavezető néhány viselt dolgát, például, hogy rendszeresen Moszkvába járkált, nem zavarta, hogy orosz hackerek járkálnak ki-be a külügy szerverein, és hogy még Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is kinevette, amikor felhívta őt azzal, hogy ha segítségre van szüksége, csak szóljon neki. Velkey ezen kívül felidézte még, hogy utolsó ciklusa alatt 5 milliárd forintot repkedett el magángéppel, s az elmúlt hónapokban több száz olyan diplomataútlevelet vontak vissza, amelyekkel évekig visszaéltek Szijjártó idején, kérdéses, milyen nemzeti érdekek mentén.

Mivel Szijjártó Péternek külgazdasági és külügyminiszterként korábban hozzáférése volt érzékeny nemzebiztonsági adatokhoz, s most egy olyan kínai vállalathoz igazolt, amely mellett nemrég ő lobbizott, és amelynek a vezérigazgatója a Kínai Kommunista Párt tagja, az ügy Velkey szerint rendkívül súlyos, ezért felkérte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát, hogy vizsgálja ki, milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentett a volt tárcavezető tevékenysége.