Új főszerkesztő-helyettesek a Kossuth Rádiónál: Magyari Péter a Válasz Online-tól, Bogár Zsolt a 24.hu-tól igazolt át a közmédiához

átalakítás;főszerkesztő-helyettesek;Kossuth Rádió;MTVA;Kerényi György;

2026-07-20 16:34:00 CEST

Kerényi György, a rádió vezetője szerint mindhárman intenzíven dolgoznak a korábban augusztus közepére ígért új műsorstruktúrán.

Augusztustól a magyar média két meghatározó szereplője csatlakozik a megújuló Kossuth Rádió csapatához: Bogár Zsolt és Magyari Péter – írta hétfői közleményében az MTVA Sajtó és Marketing Irodája a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának újabb részleteiről. – Nagyon örülök, hogy két ilyen szintű újságíró el felkérésemet a főszerkesztő-helyettesi, a jelenlegi rádióban csatornaigazgató-helyettesi nevezett pozíciókra – fogalmazott a közlemény szerint Kerényi György, a Kossuth Rádió vezetője. Elmondta, vele együtt mindkét új főszerkesztő-helyettes a tartalom egészéért lesz felelős, és már most intenzíven dolgoznak az adó új műsorstruktúrájának kidolgozásában.

Magyari Péter több mint huszonöt éve dolgozik az újságírói pályán. 1999 óta számos meghatározó hazai szerkesztőség munkatársa volt, egyebek mellett az Origónál, az Indexnél, a 444-nél és legutóbb a Válasz Online-nál. Munkásságának középpontjában az oknyomozó újságírás, a belpolitika, az energetika és a külpolitika áll. Rendszeres szereplője szakmai elemző műsoroknak, több felsőoktatási intézményben oktatott újságírást, munkáját pedig számos szakmai díjjal ismerték el.

Bogár Zsolt több mint huszonöt éves újságírói karrierje során a Magyar Narancsnál kezdett politikai és gazdasági tényfeltáró újságíróként, munkáját három alkalommal ismerték el Minőségi Újságírásért Díjjal. Korábban már dolgozott a Magyar Rádióban: 2009 és 2011 között a 180 perc szerkesztőjében volt, volt, hogy részt vett a Magánhangzó és a Kossuth Rádió választási műsoraiban is. Később a HVG Online gazdasági, majd belpolitikai rovatát vezette. 2021-ben a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének vezető szerkesztőjeként folytatta munkáját, jelenleg pedig a 24.hu audiovizuális területének vezető szerkesztői pozíciójából tér vissza a közmédiához.