Az iskolakezdési támogatással és a normális közmédia megteremtésével feledtetheti a parlament Magyar Péter malőrjét

Az Országgyűlés honlapján olvasható program szerint az ülés 9 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik.
A miniszterelnök egy rá eddig nem jellemző kommunikációs hiba után szólal fel a nyilvánosság előtt, Mint ismert, alig néhány órával azután, hogy azt kérte az országtól, pártoktól, civilektől, közösségektől, hogy gondolkodjanak együtt, ki lenne a legmegfelelőbb jelölt, a távozó köztársasági elnök, Sulyok Tamás székére, nyíltan az egyik ilyen javaslat, Polgár Judit jelölése mellé állt. Polgár Judit nem vállalta a felkérést.Polgár Judit: A felkérésnek nem tudok eleget tenniMagyar Péter sajnálja, hogy Polgár Judit kénytelen volt elutasítani az államfői jelölést
Kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek is az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosítását. A százezer forintos támogatásra jogosultak lesznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a Dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben részt vevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók.Kármán András bejelentette, hogy adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, végrehajtás alá vonni sem lehet
Ugyancsak kivételes eljárásban fogadhatják el a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelynek célja az új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozása.
A képviselők az uniós források lehívhatósága érdekében döntenek a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról.Új hírszolgáltatási alapelveket bocsátott ki az MTVA, fokozatosan indul újra a műsor az M1-en és a többi platformon isAbszolúte van igény Magyarországon kulturális műsorokra, az MTVA csak két dolgot ejtett: a valóságot és a fiatalokat
Az általános viták között az első a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítása. Az újonnan felálló hivatal költségvetése a központi büdzsében önálló fejezet lesz, amelynek létehozásához a parlament döntése kell.
Tárgyalják a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, miszerint törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett a szakminiszternek, aki a kamara törvényes működésének helyreállításig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére.Elvenné az ügyészségtől, miniszteri kézbe adná a Tisza-kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara törvényességi felügyeletét
A parlament megvitatja a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosítását, amely az európai uniós források lehívhatóságával van kapcsolatban, és tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelését.
Ugyancsak az uniós források lehívása érdekében tárgyalják a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását, amely alapján az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek.
Napirenden szerepel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítása. A javaslat alapján megszűnhet az a szabályozás, miszerint az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki.