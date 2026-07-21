Lemondásra szólította fel Gianni Infantino FIFA-elnököt a La Liga vezetője

Lemondásra szólította fel Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnökét Javier Tebas az olasz La Gazzetta dello Sportnak adott interjúban.
„Véleményem szerint igen, azt hiszem, lejárt az ideje”
– felelte arra a kérdésre, hogy Infantinónak le kellene-e mondania.
„A futballipar nem foroghat kizárólag a világbajnokság körül, még akkor sem, ha az a legfontosabb esemény. A FIFA-nak nem szabad ezt hagynia, mert a nemzeti bajnokságok jelentik azt az alapot, amely fenntartja és támogatja ezt a sportot” – folytatta.A FIFA elnöke szerint akkora siker a 48 csapatos világbajnokság, hogy a 64-esre bővítés lehetőségét is vizsgálják
Hozzátette: a FIFA-nak szerencséje volt, hogy Belgium kiejtette az Egyesült Államokat, máskülönben hatalmas botrány robbant volna ki Folarin Balogun eltiltásának feloldása kapcsán.Balogun, bagatell
„Az ivószünetek viccnek számítanak. A La Ligában is van ilyen szabály, de csak akkor, ha nagyon meleg van. Az Egyesült Államokban minden stadionban van légkondicionáló. Pulóvert kellett viselnem, amikor a lelátón ültem” – dohogott Tebas.Mélyül a futball-botrány, miután Donald Trump kijárta a FIFA-elnöknél, hogy töröljék egy amerikai játékos eltiltását
„Tönkretesznek egy olyan iparágat, amely több tízezer munkahelyet teremt, csak azért, hogy egy maroknyi játékost érintő 40 napos eseményt szolgáljanak ki. Csökkentenünk kell a nemzetközi mérkőzések számát, és a hazai futball minden szintjének védelmére kell összpontosítanunk. Ezt nem veszik észre, és felelőtlen döntéseket hoznak” – zárta szavait.