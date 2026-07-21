Lemondásra szólította fel Gianni Infantino FIFA-elnököt a La Liga vezetője

FIFA;Gianni Infantino;Javier Tebas;

2026-07-21 16:00:00 CEST

A La Liga vezetője, Javier Tebas úgy véli, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tönkreteszi a futballipart. A La Gazzetta dello Sportnak adott interjúban bírálta a világbajnokság ivószüneteit, a döntő hosszú félidei szünetét, Folarin Balogun, az Egyesült Államok csatárának eltiltásának elhalasztását, valamint a 64 csapatos nyári torna jövőbeli lehetőségét is.

Lemondásra szólította fel Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnökét Javier Tebas az olasz La Gazzetta dello Sportnak adott interjúban.

„Véleményem szerint igen, azt hiszem, lejárt az ideje”

– felelte arra a kérdésre, hogy Infantinónak le kellene-e mondania.

„A futballipar nem foroghat kizárólag a világbajnokság körül, még akkor sem, ha az a legfontosabb esemény. A FIFA-nak nem szabad ezt hagynia, mert a nemzeti bajnokságok jelentik azt az alapot, amely fenntartja és támogatja ezt a sportot” – folytatta.

Hozzátette: a FIFA-nak szerencséje volt, hogy Belgium kiejtette az Egyesült Államokat, máskülönben hatalmas botrány robbant volna ki Folarin Balogun eltiltásának feloldása kapcsán.

„Az ivószünetek viccnek számítanak. A La Ligában is van ilyen szabály, de csak akkor, ha nagyon meleg van. Az Egyesült Államokban minden stadionban van légkondicionáló. Pulóvert kellett viselnem, amikor a lelátón ültem” – dohogott Tebas.

„Tönkretesznek egy olyan iparágat, amely több tízezer munkahelyet teremt, csak azért, hogy egy maroknyi játékost érintő 40 napos eseményt szolgáljanak ki. Csökkentenünk kell a nemzetközi mérkőzések számát, és a hazai futball minden szintjének védelmére kell összpontosítanunk. Ezt nem veszik észre, és felelőtlen döntéseket hoznak” – zárta szavait.