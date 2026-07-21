Gulyás Gergely már Tusványosra sem megy el

Fidesz;lemondás;Tusványos;Gulyás Gergely;

2026-07-21 16:56:00 CEST

A Fidesz volt frakcióvezetője indoklás nélkül mondta le a párt szokásos nyári rendezvényét, emiatt Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel tervezett beszélgetése is elmarad.

Gulyás Gergely idén nem vesz részt Tusványoson, ezért elmarad a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel meghirdetett beszélgetése – írja a Transtelex. A lapnak a hagyományos fideszes nyári rendezvényének sajtófőnöke erősítette meg az információt, így azt is, hogy törölték a programból a Magyarország és Románia helyzete a változó Európában című panelbeszélgetést, amelyet Gulyás Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével folytatott volna Tusnádfürdőn.

Gulyás Gergely nem tud eljönni, emiatt okafogyottá vált a tervezett panel – közölte a sajtófőnök. Kelemen Hunor a Transtelexnek szintén megerősítette, hogy nem találkozik Gulyással. Az RMDSZ elnöke szerint a törölt panelbeszélgetést más formában sem tartják meg.

A fideszes politikus nem indokolta meg távolmaradását, és erről még a beszélgetés kijelölt moderátora Pataky István, a Maszol főszerkesztő-helyettese is a Transtelextől értesült. A beszélgetést eredetileg péntekre hirdették meg.

Gulyás Gergely múlt héten mondott le a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Döntését azzal indokolta, hogy az Alaptörvény 17. módosítása után a következő választáson már nem indulhat képviselőjelöltként.