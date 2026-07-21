Gulyás Gergely már Tusványosra sem megy el

Gulyás Gergely idén nem vesz részt Tusványoson, ezért elmarad a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel meghirdetett beszélgetése – írja a Transtelex. A lapnak a hagyományos fideszes nyári rendezvényének sajtófőnöke erősítette meg az információt, így azt is, hogy törölték a programból a Magyarország és Románia helyzete a változó Európában című panelbeszélgetést, amelyet Gulyás Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével folytatott volna Tusnádfürdőn.
Gulyás Gergely nem tud eljönni, emiatt okafogyottá vált a tervezett panel – közölte a sajtófőnök. Kelemen Hunor a Transtelexnek szintén megerősítette, hogy nem találkozik Gulyással. Az RMDSZ elnöke szerint a törölt panelbeszélgetést más formában sem tartják meg.Gulyás Gergely lemondott, nem jelennek meg a Fidesz és a KDNP képviselői az Alaptörvény-módosítás vitáján„Gulyás Gergely lemondásának az lehetett az oka, hogy megbukott a frakcióban”
A fideszes politikus nem indokolta meg távolmaradását, és erről még a beszélgetés kijelölt moderátora Pataky István, a Maszol főszerkesztő-helyettese is a Transtelextől értesült. A beszélgetést eredetileg péntekre hirdették meg.
Gulyás Gergely múlt héten mondott le a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Döntését azzal indokolta, hogy az Alaptörvény 17. módosítása után a következő választáson már nem indulhat képviselőjelöltként.Németh Zsolt szerint azért nem hívják meg Magyar Pétert Tusványosra, mert minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleitTarr Zoltánt és Kapitány Istvánt is meghívták Tusványosra, de nem akarnak részt venni az eseményenMár építik a Tisza-közeli erdélyi tábort, az nem világos, hogy az Orbán Viktor főszereplésével zajló tusnádfürdőire idén honnan lesz pénz