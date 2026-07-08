Hankó Balázs szerint szabadon kellene engedni azokat, akiket letartóztattak a 17 milliárd forintos NKA-ügyben

botrány;letartóztatás;szabadon engedés;Nemzeti Kulturális Alap; NER;pénzszórás;Hankó Balázs;

2026-07-08 18:40:00 CEST

A volt tárcavezető szerint sem magukat, sem mást nem akartak teljesítmény nélkül gazdagítani.

Túlzó kényszerintézkedésnek tartja a korábbi kulturális és innovációs miniszter, hogy hat embert letartóztattak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 17 milliárd forintos pénzszórása miatt folyó nyomozásban.

Hankó Balázs mindezt a Demokratának beszélt erről. A Fidesz országgyűlési képviselője – derül ki a hvg szemléjéből – kifejtette, Bús Balázst, Óbuda korábbi polgármesterét, az NKA volt alelnökét és az ügy többi érintettjét szabadon kellene engedni. Úgy véli, valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba. – Munkatársaimnak, csakúgy, mint nekem, kizárólag az embereket összekötő kultúra támogatásának célja lebegett a szemünk előtt, nem saját gazdagodásunk vagy bárkinek a teljesítmény nélküli gazdagítása - fogalmazott Hankó Balázs, aki szerint „politikailag determinált” akcióról van szó.

A volt miniszter konkrétumok nélkül arról is beszélt, hogy az elmúlt években azok a színészek és művészek is sok „nagyon sok” száz millió forintos kulturális támogatást kaptak, akik most szerinte a leghangosabban támadnak. Hankó Balázs azt is hangsúlyozta, hogy a programok megvalósítása folyamatban van, és azokkal el kell majd számolni. Szerinte minden támogatott pályázat kulturális célt szolgált.

Mint ismert, Bús Balázs 2026. április 28-án távozott az NKA alelnöki posztjáról. Nem sokkal a lemondása előtt derült ki, hogy 2025 második felében felé az NKA-ből elkezdett ömleni a pénz Fidesz-közeli celebritásoknak és szervezetekhez egy ideiglenes kollégiumon keresztül, amelynek a tagjai Hankó Balázs közeli munkatársai voltak. A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese. Tarr Zoltán nemrég azonnali hatállyal felfüggesztette Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a Nemzeti Kulturális Alap főigazgatóját, aki egy 2026, februári levélben a a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) munkatársait arra utasította, hogy a miniszteri döntéseket „egyelőre” ne tegyék nyilvánossá.

Bús Balázst 2026. június 25-én tartóztatták le 30 napra. Hankó Balázs négy nappal később szolidaritást kért a letartóztatottak mellett.