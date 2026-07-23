Szijjártó Péter a BYD-hez igazolt, a Tisza-kormány szigorítani akar a szabályokon

szigorítás;sajtótájékoztató;Szijjártó Péter;BYD;Tisza-kormány;

2026-07-23 13:18:00 CEST

Az MTI kezdi a kérdéseket, Szijjártó Péter BYD-hoz szerződéséről, hogy a Tisza-kormány tervez-e az ezzel kapcsolatos szabályozások szigorítását. Magyar Péter igennel felelt és hozzátette, hogy a részletekről rövidesen tájékoztatást nyújtanak majd.

A kormánynak semmilyen hatásköre nincs a leendő köztársasági elnök megválasztására. Kétszer nem érdemes ugyanabba a folyóba lépni, a továbbiakban értelemszerűen máshogy járnak el - ígérte Magyar Péter, hozzátéve, az alkotmányban rögzített 30 napon belül kell új államfőt választani.

A miniszterelnök szerint „újratanulhatjuk a szabadságot”, de a jelenlegi Alaptörvény alapján közvetlenül elnököt választani nem lehet, azt az Országgyűlés fogja megtenni. Szeptembertől azonban elindul az alkotmányozási folyamat, ahol akár meg is változtathatják ezt a szabályt. Az most a parlament által megválasztandó köztársasági elnök megbizatása ideiglenes lesz - erősítette meg. Olyan államfőt szeretnének választani, aki nem pártkatona és képes a fontos helyzetekben megszólalni - hangsúlyozta. Kérdésre válaszolva elmondta még, hogy több alkalmas jelölt is van az ő fejében, de nem ő fog dönteni a jelöltjükről, hanem a Tisza-frakció. Nagyon jó, ha a köztársasági elnök jogász, de nem kell jogásznak lennie - felelte azokra a felvetésekre, amelyek szerint jogásznak kell lennie az államfőnek.