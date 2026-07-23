Szatmáry Kristóf: A Fidesz elnökségi ülésén téma volt, hogy kétharmadunkat vezetőszáron vihetik el a rendőrök

Fidesz;rendőrség;kétharmad;elnökség;félelem;őrizetbe vétel;Szatmáry Kristóf;

2026-07-23 14:57:00 CEST

A volt kormánypárt budapesti elnöke erről, valamint a jelenlegi hatalom állítólagos százas listájáról a tusványosi tábor egyik kerekasztal-beszélgetésén tett említést.

Szatmáry Kristóf, a Fidesz elnökségi tagja az egyik tusványosi kerekasztal-beszélgetésen azt mondta, a párt szerdai elnökségi ülésén szó volt arról, hogy rendőrségi eljárások indulhatnak fideszes politikusok ellen. A politikus azt mondta, az ülésen elhangzott, hogy mindenki készüljön arra, hogy fél év múlva az elnökségben ülő emberek kétharmadát elvihetik vezetőszáron – írja a 444.

A volt kormánypárt budapesti elnöke a portál kérdésére részleteket is elmondott „belső információikról”. Eszerint van egy 100-as lista, amin a hatalom, ha törik, ha szakad, végig akar menni. – A cirkusz szempontjából vezetőszáron el akarják vinni a Fidesz felsővezetését és alsóbb szintű politikusait is. Ughy Attila és Bús Balázs esete jól mutatja, hogy indokolatlan módon, látványosan bevisznek embereket csak azért, hogy a feszültséget fenntartsák. Az hangzott el az ülésen, hogy az elnökségben ülő emberek kétharmada valamilyen rendőri atrocitás alá fog esni a következő néhány hónapban, és erre mindenki készüljön fel – mondta Szatmáry.

A korábban ciklusokon át a fővárosi XVI. kerület, és részben Zugló parlamenti képviselője azt mondta, mindenki számára megrázó volt az információ, mindenki elgondolkozott rajta, hogy vajon a 33 százalékba tartozik-e. A 444 felidézte, hogy a Fidesz-elnökség 28 fősre bővült a nyári kongresszuson. Tagja Orbán Viktor pártelnök, a négy alelnök (Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár, Kreicsi Bálint), automatikusan tag még a választmány elnöke (Kövér László), a parlamenti frakcióvezető (Gulyás Gergely volt eddig, Bóka János lesz), és az EP-delegáció vezetője (Deutsch Tamás), plusz a 19 megyei, valamint a budapesti elnök.