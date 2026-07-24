Klopp szövetségi kapitány lett, Zidane-t kedden nevezik ki

labdarúgás;Jürgen Klopp;Zinedine Zidane;

2026-07-24 14:31:00 CEST

Jürgen Kloppot nevezte ki pénteken a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának a német szövetség (DFB). Zinedine Zidane pedig várhatóan kedden lesz hivatalosan a francia válogatott mestere.

„Semmi más nem köt össze minket, németeket annyira, mint a válogatott. Számomra ez a különlegessége ennek a feladatnak” – fogalmazott a pénteki sajtótájékoztatón Jürgen Klopp, a német labdarúgó-válogatott frissen kinevezett szövetségi kapitánya.

„Ez a poszt a pályafutásom csúcsa és mindent megteszek, hogy sikeresek legyünk” – fogalmazott Klopp.

Az 59 éves szakember 2024-ben távozott a Liverpooltól, azóta először vállalt edzői munkát. A tréner fáradtságra, kimerültségre hivatkozva mondott le két éve az angol klubnál, amellyel Bajnokok Ligáját és bajnokságot nyert. Távozásakor a magyarok közül Szoboszlai Dominik volt a csapat tagja. Azóta Klopp a Red Bull csoport globális futballigazgatójaként tevékenykedett, a közelmúltban pedig úgy nyilatkozott, hogy feltöltődött és újra készen áll egy edzői feladatra.

„Hálás vagyok azért, amit az elmúlt egy-másfél évben tapasztaltam és tanultam a Red Bullnál, és elsősorban a nyitottságért, amely lehetővé tette ezt a megállapodást. Alázattal és türelemmel állunk a munkához: szeretnénk egy olyan csapatot építeni, amelyben a játékosok küzdenek egymásért, élvezik a futballt, és amely mögé teljes meggyőződéssel oda tudnak állni az ország szurkolói” – mondta Klopp, aki már az Egyesült Államokban tárgyalásokat kezdett a DFB-vel, amely aztán július 11-én bejelentette, hogy a főbb pontokban egyezségre jutottak. A szövetség bejelentése szerint kivásárlási díj helyett a DFB egymillió euróval támogatja a Red Bull Wings for Life nevű alapítványát.

A szerződése a 2030-as világbajnokságig szól.

A német válogatott szövetségi kapitányi posztja azután üresedett meg, hogy a 2023 óta hivatalban lévő Julian Nagelsmann távozott, mivel csapata a Paraguaytól elszenvedett vereséggel már a kieséses szakasz első fordulójában, a 32 között búcsúzott a múlt vasárnap véget ért világbajnokságtól. A németek azóta nem nyertek kieséses párharcot a vb-n, hogy győztek a 2014-es tornán.

Klopp a német válogatott történetének 13. szövetségi kapitánya. A munkáját ezúttal is Peter Krawietz, Pepijn Lijnders és Sven Bender segíti majd. A bemutatkozására szeptember 24-én, a hollandok elleni, amszterdami Nemzetek Ligája-mérkőzésen kerül sor.

Zidane lesz a franciák kapitánya

Zinedine Zidane lesz a francia válogatott szövetségi kapitánya, sajtóhírek szerint a hivatalos bejelentés jövő kedden várható. Az 54 éves tréner korábbi válogatottbeli csapattársától, Didier Deschamps-tól veszi majd át a nemzeti csapat irányítását. Utóbbi 2012 óta vezette a francia együttest, amellyel 2018-ban vb-t nyert, 2022-ben döntőt játszott, a vasárnap befejeződött világbajnokságon pedig negyedik lett.

Az aranylabdás Zidane a Real Madridot 2016 januárja és 2018 májusa - ezalatt három Bajnokok Ligáját nyert a csapattal -, valamint 2019 márciusa és 2021 májusa között összesen 263 találkozón vezette, azóta azonban nem vállalt edzői munkát.