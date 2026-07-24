Magyar Nagydíj: Charles Leclerc volt a leggyorsabb az első szabadedzésen

Forma-1;Magyar Nagydíj;Charles Leclerc;

2026-07-24 16:49:00 CEST

Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Magyar Nagydíj első pénteki szabadedzésén. A második Max Verstappen (Red Bull) lemaradása már közel fél másodperc volt.

Charles Leclerc közel fél másodperces előnnyel nyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzését. A monacói pilóta ugyanakkor nem lehet százszázalékosan elégedett, ugyanis tíz perccel a tréning vége előtt meghibásodott az autója.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) lemaradása már közel fél másodperc volt Leclerc-hez képest, őt szorosan követte Lewis Hamilton (Ferrari). A címvédő és a 2025-ös Magyar Nagydíjat is megnyerő Lando Norris csak 11. lett a McLarennel.

A tréning sok izgalmat nem hozott, Lance Stroll megcsúszása mellett az egyetlen izgalmas jelenet az volt, amikor Carlos Sainz Jr. a célegyesen végén „kockásra fékezte” a gumijait, miután elrontotta a féktávot a Williamsszel.

A világbajnoki tabellát fölényesen vezető Andrea Kimi Antonelli nem vett részt az első gyakorláson, helyét a Mercedes tartalékpilótája, Frederik Vesti vette át. A McLarennél Oscar Piastrit a 2025-ös F2-es bajnok Leonardo Fornaroli helyettesítette, az Alpine-nál Franco Colapintót Paul Aron, a Haasnal Oliver Bearmant Hirakava Rio, a Cadillacnél pedig Bottast Colton Herta.

A második szabadedzést 17 órakor kezdik majd a csapatok.

Eredmények, 1. szabadedzés

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:19.075 perc

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:19.559

3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:19.618

4. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:19.997

5. George Russell (brit, Mercedes) 1:20.066

6. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:20.360

7. Frederik Vesti (dán, Mercedes) 1:20.467

8. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:20.623

9. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:20.760

10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:20.866

11. Lando Norris (brit, McLaren) 1:21.024

12. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:21.051

13. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:21.550

14. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:21.704

15. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:21.819

16. Leonardo Fornaroli (olasz, McLaren) 1:21.890

17. Hirakava Rjo (japán, Haas) 1:22.001

18. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:22.089

19. Paul Aron (észt, Alpine) 1:22.168

20. Colton Herta (amerikai, Cadillac) 1:23.118

21. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:23.471

22. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:23.734

Többekről is kanyart neveztek el a Hungaroringen

Nevet kaptak a Hungaroring kanyarjai, amelyeket a tavaly meghirdetett szurkolói aktivitáson összegyűjtött javaslatok nyomán, a mogyoródi létesítmény üzemeltetője által felkért szakértői stáb döntése alapján kereszteltek el.

Az egyes kanyar a háromszoros világbajnok brazil Nelson Piquet nevét viseli mostantól, egyrészt azért, mert az első két magyar GP-t ő nyerte meg, másrészt pedig azért az előzésért, amelyet Ayrton Sennával szemben hajtott végre a pálya ezen pontján az első, 1986-os viadalon.

A kettes kanyar Hamiltonról kapta a nevét. A 41 éves brit sztár nyolcszor nyert már a Hungaroringen, korábban pedig ő maga nyilatkozta, hogy ha lehetősége lenne rá, akkor ezt a fordítót választaná.

A hármas kanyar a mogyoródi pálya elhelyezkedésére utalva a Forrás nevet viseli, a létesítmény ugyanis a Három-forrás völgyben került felépítésre.

A négyes fordítót az 1992-ben világbajnok brit Nigel Mansellről nevezték el - ő itt biztosította be vb-címét -, míg az ötös kanyar a Mogyoród nevet kapta. A pálya területén kialakított vezetéstechnikai centrumra utalva a hatos-hetes kombináció Driving Center, a nyolcas-kilences pedig a főváros közelsége okán Buda/Pest elnevezésű lett.

A 10-es kanyar a Duna nevet viseli, míg a 11-est az 1996-os Magyar Nagydíjon dobogós Jean Alesiről nevezték el. A francia versenyző 1995-ben emlékezetes balesetet szenvedett ebben a fordítóban, így magától értetődő volt, hogy az ő nevét kapja meg.

A 12-es kanyar a legendás, hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher után kapta a nevét, aki négyszer diadalmaskodott a Hungaroringen, 2001-ben pedig Mogyoródon lett világbajnok.

A pálya utolsó előtti kanyarja a szintén legendás, háromszoros világbajnok brazil Ayrton Senna nevét viseli, ő 1988-ban, 1991-ben és 1992-ben is nyert itt.

A célegyenesre fordító 14-es kanyart Szisz Ferencről nevezték el: a magyar származású gépészmérnök 1906. június 26-27-én Franciaországban megnyerte a világ legelső nagydíját, emlékét a Hungaroring szoborparkjában is őrzi egy alkotás.

A kanyarok elnevezéséhez kapcsolódóan Mansell, Alesi és Hamilton kézlenyomatot is adott, ezeket betonból kiöntik és a pálya bukóterében helyezik majd el.