Orbán Viktor: Szijjártó Péter még nagyon sokat fog tenni Magyarországért, 25 év múlva már nem lesz Európai Unió

Tusnádfürdő;Orbán-beszéd;2026;

2026-07-25 11:53:00 CEST

Magyar Péternek nem üzen semmit.

Nem üzenek semmit- reagált Orbán Viktor arra a kérdésre, üzen-e valamit Magyar Péternek. Közölte, a mandátumát azért nem vette fel, mert felmerült benne a kétség, hogy lehet-e még értelmesen beszélni a parlamentben. Azt gondolta, vannak nála fiatalabbak, akik ezt jobban viselnék, míg ő a nemzeti ellenállás mozgalmával foglalkozik. - Megköszönöm bajtársaimnak, hogy helyettem szenvednek a parlamentben - jelentette ki.

Beszélt arról is, szerinte Szijjártó Péter volt, és marad is még hosszú ideig Európa legjobb külügyminisztere. A poszt nem betöltetlen, "ma is van külügyminiszter, de az egy másik kategória, lássuk be – célzott Orbán Anitára. Egyébként kifejezetten az ő támogatásával történt, hogy Szijjártó Péter a BYD-nél folytatja, micsoda különbség, hogy a kormánytól mész oda, vagy tőlük jössz ide – jegyezte meg. Szerinte Szijjártó Péter nagyon sokat fog még tenni Magyarországért.

Szerinte nem lesz 25 év múlva Európai Unió. Úgy látja, az EU így, ahogy van életképtelen és nem tudja magát megújítani. Minden ma ismert nemzetközi szervezet, ami nem tudja magát megújítani, el fog tűnni vagy a felismerhetetlenségig meg fog változni - vélekedett az exkormányfő. Nem kívánja, hogy az EU eltűnjön, azt akarja, hogy tudjon alkalmazkodni, de úgy tűnik, az EU nem tudja magát megreformálni.

Ő nem is vállalná el Ursula von der Leyen helyét, azt meg kell szüntetni, szerinte nem átvenni kell a z Európai Bizottságot, hanem el kell foglalni Brüsszelt a Patriótákkal és visszametszeni az Európai Bizottság korlátlan hatalmát úgy, amilyen eredetileg volt – jelenttette ki Orbán Viktor.