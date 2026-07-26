A Putyin-rezsim kérés nélkül sietett Orbán Viktor segítségére.
A külgazdasági és külügyminiszter megjegyezte, ez csapatmunka, ő is szokott segíteni a miniszterelnöknek, ha az orosz nyelvről van szó.
Költészetét orosz nyelven műveli a lett költő, ám médiaművészként nincs nyelvhez kötve, sőt időnként megpróbálja teljesen nélkülözni azt – hétköznapi tárgyakból fabrikál verset, vagy akár régi tévékészülékeket is szóra bír. Szergej Tyimofejev nemrég Budapesten járt Replika című verseskötetének bemutatóján, és kis hatótávolságú illegális, kalózrádiós mikrofonjával továbbította üzenetét.
Tarasz Kremin szerint mindenki ukrán állampolgár és kész.
Lettországi oroszként sem könnyű az élet manapság, pláne, ha az ember költészettel foglalkozik. Jelena Glazova, aki az utóbbi időben háborúellenes performansszal is jelentkezett, már magyarul is olvasható, Sóvárgás című verseskötetének bemutatójára érkezett Budapestre. A két kultúrában részes művészt a diktatúra természetéről is megkérdeztük.
Két viszonylag hosszabb, egybefüggő mondatot sikerült elsajátítanom 9 évnyi orosz tanulás után.
Sok nyelvi problémával szembesülnek a Paks 2-t előkészítő az orosz munkavállalók. Az elsőként Paksra érkező orosz dolgozók hétköznapjait megnehezítő problémákról Gennady O. Tepkyan, az Atomsztojexport paksi fióktelepének vezetője azon a fórumon beszélt, amelyet az önkormányzat éppen azért rendezett, hogy az ilyen és ehhez hasonló kérdésekről közvetlenül egyeztethessenek a szolgáltatói szektor képviselőivel – írja a teol.hu.
Több új műsorral - köztük orosz nyelvű híradóval - bővül az M1 aktuális csatorna kínálata szeptemberben - közölte az MTI-vel csütörtökön Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. igazgatója.
Hamarosan orosz nyelven is sugározhat híreket a tavasszal hírcsatornává fazonírozott M1, bár egyelőre nem tudni, mi az üzenete, és mégis ki fogja nézni késő éjjel az új hírblokkot. Az információt hivatalosan nem erősítették meg, de a HVG úgy tudja, már próbafelvétel is volt.
Betiltotta az ukrán nyelv használatát a hivatali ügyintézésben, és az orosz nyelv alkalmazására tér át a speciális jogállású Szevasztopol krími város állami közigazgatási hivatala.