Oroszul tanulnak a paksiak? Jöhetnek a cirill betűk a boltokra

Sok nyelvi problémával szembesülnek a Paks 2-t előkészítő az orosz munkavállalók. Az elsőként Paksra érkező orosz dolgozók hétköznapjait megnehezítő problémákról Gennady O. Tepkyan, az Atomsztojexport paksi fióktelepének vezetője azon a fórumon beszélt, amelyet az önkormányzat éppen azért rendezett, hogy az ilyen és ehhez hasonló kérdésekről közvetlenül egyeztethessenek a szolgáltatói szektor képviselőivel – írja a teol.hu.