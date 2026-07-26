Garamvölgyi László lett az országos rendőr-főkapitány, a rendőrség főtanácsadója

átalakítás;rendőrség;kommunikáció;Garamvölgyi László;főtanácsadó;országos rendőrfőkapitány;

2026-07-26 14:37:00 CEST

Az ORFK egykori szóvivője most a szervezet kommunikációjának megújítását, szervezeti átalakítását fogja segíteni.

A rendőri kommunikációban nem lehet hírzárlat. A titkolózás hiba, hiszen a jó újságírók elől – pláne a mai digitális, bekamerázott, mobil telefonnal közvetített, közösségi oldalakon élő világban – nem lehet eltitkolni a híreket – nyilatkozta a Blikknek Garamvölgyi László. Az egykori hivatásos rendőr, aki 1992 és 2013 között volt az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője, majd kommunikációs igazgatója, most visszatért: Mecser Tamás dandártábornok, országos rendőrfőkapitány, illetve a rendőrség főtanácsadója lesz.

Működőképes, modern, naprakész, friss, ugyanakkor a rendőrségi kommunikáció legjobb időszakait, tradícióit visszaidéző kommunikációra van szükség – fogalmazott Garamvölgyi László, aki visszaemlékezve korábbi feladataira, arról is beszélt, hogy a korábbi rendőri vezetéssel állandóan konfliktusa volt amiatt, hogy miként kommunikálják a szervezet működését. Kritikus esetek között említette a 2002-es móri mészárlás ügyét, amit a rendőrségi kommunikáció állatorvosi lovának nevezett, a létező minden hibával. Az új főtanácsadó szerinte egy szóvivő ott is csak azt mondhatta, amiről parancsba kapta, hogy beszélnie kell.

– Emlékezetes kommunikáció volt az 1995-ös halálkamion ügye, a 2006-os zavargások ügye, amikor egy huzamban majd két hónapon át napi kommunikáció volt, a 2007-es Zsanett ügy, ami nagyon sokat rontott a rendőrség megítélésén. Rendőrként ezekről az ügyekről is, parancsot teljesítve csak azt mondtam el, amit elmondhattam a nyomozás érdekében. Mert az nem kommunikáció, hogy nem mondunk semmit – tette hozzá Garamvölgyi László, aki az államtitkokról soha életemben nem fog beszélni, baráti körben sem, nemhogy kommunikációsként. Ugyanakkor leszögezte, hogy a rendőrség kommunikátorainak információkat kell adniuk, olyat és annyit amennyit az adott ügy, a nyomozás érdeke megkíván, a sajtó minden megkeresésére, nem várakoztatva a média képviselőit.