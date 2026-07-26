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2026-07-26 16:43:00 CEST

Vitézy Dávid: Lázár János hibái miatt májusra 290 busz állt le alkatrészhiány miatt a Volánbusznál

A közlekedési és beruházási miniszter szerint két hónap alatt 170-re csökkent a nem működő járművek száma. A tárca célja, hogy szeptemberre egy járat se maradjon ki azért, mert nincs megfelelő alkatrész.