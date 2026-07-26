Vitézy Dávid: Lázár János hibái miatt májusra 290 busz állt le alkatrészhiány miatt a Volánbusznál

„A Volánbusz problémái nem egyik napról a másikra alakultak ki – és sajnos ezért nem is egyik napról a másikra lehet őket megoldani, de elkezdtük” – írta vasárnap délután a Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint májusban ugyanis Lázár János hibás döntései nyomán már 290 busz állt alkatrészhiány miatt. – Ma ez a szám már 170-re csökkent, de a cél világos: szeptemberre egyetlen járat se maradjon ki azért, mert nincs alkatrész – tette hozzá a tárcavezető.
Vitézy Dávid videót is mellékelt a posztjához arról, hogy szombaton Fóton, a Volánbusz egyik legfontosabb karbantartó telephelyén nézte meg munkatársaival, hogyan sikerült megállítani az összeomlást, mi vezetett idáig, és milyen további lépésekre van szükség.Vitézy Dávid azonnali hatállyal kirúgta Lázár János volt gimnáziumi évfolyamtársát a MÁV Szolgáltató Központ éléről
Egy korábbi posztban arról is írt, hogy Lázár János és az emberei még a beszerzési és logisztikai rendszereket is tönkretették a MÁV-csoportnál. – Mára jelentősen javult a helyzet, őszre pedig reményeink szerint megszüntetjük a legsúlyosabb problémákat. Közben megkezdjük a buszflotta megújítását is, hiszen a Volán helyközi hálózata az egész ország mindennapi működésének egyik alapja – emelte ki Vitézy Dávid.A BKV-ra nem vonatkozik a benzinárstop, akár másfél milliárddal is többe kerülhet a cégnek a tankolás