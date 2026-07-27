Ma Hende Csaba helyett új alkotmánybírót választ a parlament, megtartják a vitát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról

választás;vita;Parlament;alkotmánybíró;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-07-27 07:14:00 CEST

Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja meg a parlament.

A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése hétfőn. A parlament új alkotmánybírót is választhat.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, elsőként Magyar Péter miniszterelnök kap szót.

A frakciók napirend előtti felszólalásai és a napirend elfogadása után - jelöléstől függően - megválaszthatják a képviselők Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja meg a parlament.

A Tisza parlamenti frakciója Sonnevend Pált, a Mi Hazánk Mozgalom Schiffer Andrást jelöli, a hatalmi önkényt kiáltó Fidesz nem állt elő saját javaslattal.

Eközben az Amnesty Internationalnek úgy ahogy van, nem tetszik az egész.

A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a Tisza-kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órában kérdések hangzanak el.

A múlt héten elhalasztották a zárószavazását a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításoknak. Magyar Péter a halasztásról azt mondta a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón: az Európai Bizottságnak voltak technikai módosító javaslatai. Hétfőn a zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitáját folytatja le a parlament.

További öt javaslatnak a bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat tárgyalják meg a képviselők.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása megteremti a lehetőségét a kárenyhítési rendszerből az előlegfizetésnek.

Megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja, hogy a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás ne maradhasson következmények nélkül, és a jogellenesen elidegenített közvagyon azonosítható, biztosítható, megóvható és visszaszerezhető legyen, a közvagyont érintő jogsértések miatt pedig a szükséges hatósági és bírósági eljárások meginduljanak.

Két javaslatot is tárgyal a parlament Magyarország helyreállítási és ellenállóképességi tervével összefüggésben. Az energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosítása egyebek mellett előmozdítaná a villamosenergia-termelés megújulóenergia-részarányának növelése érdekében a szélerőművi beruházások megvalósítását. A másik törvénymódosítás a helyreállítási terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szól és megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, a műemléki projektek adóalapkedvezményét, a bevándorlási különadót, valamint eltörli a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is.

Megvitatják a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést is. A javaslat indoka, hogy az úgynevezett kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatás nincs összhangban az európai uniós joggal, mivel korlátozza versenyt, így nem fenntartható a belső piac megvalósítása miatt.