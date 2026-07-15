Fidesz;vagyon;GKI Gazdaságkutató Zrt.;vagyonfelmérés;Tisza Párt;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

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Magyarországon az összes pénz 71 százaléka a leggazdagabb 10 százalék kezében van, lehet perverznek nevezni, ami az Orbán-kormány alatt történt

Az elmúlt másfél évtized alatt felborult a vagyon- és jövedelemelosztás rendje: a szegények csak szegényebbek, a gazdagok sokkal gazdagabbak lettek. 

A magyar társadalom jövedelmi és vagyoni különbségei az elmúlt években látványosan átalakultak, a legnagyobb kérdés immár nem az, hogy mennyi jövedelmet termel a gazdaság, hanem az is, hogy abból kik és milyen arányban részesednek belőle. A társadalmi polarizáció az elmúlt másfél évtizedben felerősödött – hívja fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb elemzése, amely a Tisza-kormány előtt álló rövid és hosszú távú gazdasági kihívásokat vizsgáló cikksorozat részeként elemezte a magyar jövedelmi és vagyoni különbségek alakulását.

A GKI szerint az elmúlt másfél évtized egyik meghatározó folyamata a társadalom jövedelmi rétegeinek fokozatos és egyre erőteljesebb szétnyílása volt. 

Miközben a legszegényebb magyar társadalmi rétegek számára az elmúlt évek nem hoztak érdemi felzárkózást, a társadalom felső csoportjai egyre nagyobb részt hasítottak ki az összes megszerzett jövedelemből.

A GKI elemzése szerint 2025-ben a legfelső jövedelmi tized már az összes jövedelem mintegy 24 százalékával rendelkezett, szemben a 2010-es 20 százalékkal. Ennél is látványosabb változás figyelhető meg a társadalom legvagyonosabb egy százalékának esetében: részesedésük az összes jövedelemből a 2010-es 3,6 százalékról 5,5 százalékra emelkedett.

A kutatóintézet értékelése szerint ennek hátterében olyan jövedelemelosztási folyamatok álltak, amelyek az alsóbb jövedelmi csoportoktól a magasabb jövedelmű rétegek felé csoportosítottak át forrásokat. A GKI ezt a folyamatot „perverz” jövedelemelosztási mechanizmusokként írja le, amelyekhez véleménye szerint hozzájárult többek között az egykulcsos személyi jövedelemadó, a tőke- és kamatjövedelmek kedvező adózása, az öröklés adómentessége, valamint az adókedvezmények rendszere.

Az elemzés szerint a lakástámogatási rendszer átalakításának előnyeit is elsősorban a magasabb jövedelmű háztartások tudták jobban kihasználni, miközben az állami beszerzések és gazdasági döntések egy része a GKI értékelése szerint is egy szűkebb csoport vagyoni helyzetét javította.

A számok alapján a társadalmi különbségek egyértelműen kirajzolódnak. A GKI szerint 2025-ben a leggazdagabb egy százalék jövedelme már 83 százalékkal haladta meg a legszegényebb tized jövedelmét. Egy másik összehasonlításban a társadalom leggazdagabb húsz százaléka az összes jövedelem 39 százalékával rendelkezett, miközben a népesség alsó ötven százalékának együttes részesedése mindössze 31 százalék volt.

A magyar helyzet ugyanakkor nem egyszerűen a jövedelmi különbségek növekedéséről szól. A GKI arra is rámutat, hogy a vagyoni különbségek még erőteljesebbek. Bár az elmúlt évtizedben a nettó vagyoni különbségek minimálisan mérséklődtek, továbbra is rendkívül koncentrált a vagyoneloszlás:

Magyarországon a teljes nettó vagyon 50 százaléka a legfelső 10 százalék kezében összpontosul, míg az alsó 50 százalék mindössze a teljes vagyon 10 százaléka felett rendelkezik. 

A helyzet még élesebben látszik akkor, ha az ingatlanvagyont leválasztjuk a pénzügyi megtakarításokról. Mivel Magyarországon sok háztartás saját tulajdonú ingatlanban él, az ingatlanvagyon valamelyest tompítja a különbségeket a statisztikákban. A pénzügyi vagyon esetében azonban sokkal nagyobb a koncentráció: a GKI elemzése szerint a teljes pénzügyi vagyon 71 százaléka a legfelső 10 százalék birtokában van, míg a társadalom alsó fele mindössze 5 százalékkal rendelkezik.

Ez a különbség azért különösen jelentős, és fájó, mert a vagyon képes önmagát tovább növelni. Akinek van megtakarítása, befektetése vagy jelentős vagyona, az képes újabb jövedelmeket termelni kamatokból, befektetésekből vagy értéknövekedésből. Ezzel szemben azok a háztartások, amelyek jövedelmük jelentős részét napi megélhetésre fordítják, kevésbé tudnak bekapcsolódni ebbe a folyamatba.

(A decilis a statisztikában használt fogalom: a lakosságot jövedelem szerint sorba rendezve 10 egyenlő részre (egyenként 10 százalékra) osztja. Az első decilis a legszegényebb, a tizedik pedig a leggazdagabb 10%-ot jelöli.)

A GKI szerint a nemzetközi összehasonlítás is összetett képet mutat. Magyarországon az alsó jövedelmi rétegek helyzete több mutató szerint megfelel az uniós átlagnak, a visegrádi országok között pedig bizonyos esetekben még kedvezőbb képet is mutat. Ugyanakkor a magyar alacsony jövedelmű rétegeknek jelentős lemaradása látható a régiós országokhoz képest is. A számok alapján egészen világos a helyzet és drámai az elmaradás, mert 2025-ben a magyar alsó jövedelmi tized legmagasabb jövedelmű tagjai átlagosan mintegy 4550 euró éves jövedelemmel rendelkeztek, miközben Csehországban ez az összeg meghaladta a 9000 eurót – mutat rá a GKI. Lengyelországban és Szlovákiában szintén magasabb értékeket mértek.

A kutatóintézet szerint mindez azt mutatja, hogy Magyarországon nem pusztán a gazdasági növekedés mértéke jelent kihívást, hanem annak társadalmi eloszlása, kiterítése is. Egy gazdaság hosszú távú stabilitása ugyanis nem kizárólag attól függ, hogy mekkora a megtermelt jövedelem, hanem attól is, hogy milyen széles társadalmi rétegek képesek részesülni annak előnyeiből.

A GKI értékelése szerint az új kormány egyik fontos feladata lehet a jövedelmi különbségek mérséklése és a társadalmi mobilitás erősítése. Az elemzés példaként említi az alacsony nyugdíjak és keresetek emelését, valamint a korrupció elleni fellépést és a Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozására vonatkozó terveket.

Ezek a lépések akkor hozhatnak valódi változást, ha nem egyszeri intézkedések maradnak, hanem egy átfogóbb gazdaságpolitikai irányváltás részét képezik. A magyar gazdaság egyik legnagyobb kérdése ugyanis az lehet a következő években, hogy a növekedés eredményei szélesebb társadalmi rétegekhez jutnak-e el, vagy tovább erősödik a vagyon és a jövedelem koncentrációja.

Az ágazat teljesítménye az előző hónaphoz képest 6,5 százalékkal kisebb volt, éves összevetésben pedig 10,7 százalékos volt az elmaradás. Ráadásul ötödével kisebb értékben kötöttek új szerződéseket, mint egy éve.