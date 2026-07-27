Vitézy Dávid elveszi Mészáros Lőrinc és Szíjj László 1700 milliárdos homokozóját

Vitézy Dávid;gyorsforgalmi út;Mészáros Lőrinc;koncesszió;Szíjj László;Magyar-kormány;

2026-07-27 09:47:00 CEST

A Tisza-kormány ejtette az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát, ahol csak a két oligarcha érdekeltségei adtak le érvényes ajánlatot.

Ejtette a Tisza--kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát: a koncessziós eljárásban nem szerződnek senkivel, így a korábban tervezett formában nem épül meg a két út - derül ki a G7 által megismert dokumentumokból.

A koncessziót idén január 30-án írták ki, a NER két Iismett milliárdosa versengett érte, Szíjj László a Lumen magántőkealappal, Mészáros Lőrinc a Mészáros és Mészáros Kft.-vel adta a két érvényes ajánlatot. Ilyen esetben - jegyzi meg a lap - eleve felmerül, hogy mennyire lehet valódi verseny egy ilyen felállás, hiszen a két milliárdos együtt tulajdonos a magyar építőipar messze legnagyobb üzletében, a 2057-ig hatályos autópálya-koncesszióban, amely a magyar államra gigantikus pénzügyi terhet rak, ők pedig annál nagyobbat kaszálnak vele.

A két ajánlat közül a gázszerelő-milliárdosé volt valamivel olcsóbb, kilométerenként és évente 1,4 milliárd forintos ajánlat, Szíjj László érdekeltsége 1,6 milliárd forintos ajánlatot tett. Úgy tűnik azonban, hogy a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium még idejében vissza tudott lépni az egésztől. A két lefújt fejlesztés egyike a jelenleg Csornától Szombathelyig tartó M86-os autóút meghosszabbítása Körmendig, az M87-es pedig Szombathely és Kőszeg között létesítene gyorsforgalmi útkapcsolatot.

A G7 szerint elfogadása esetén Mészáros Lőrinc ajánlata 30 év alatt összesen 1700 milliárd forintba került volna folyó áron, ami 2026-os árszínvonalon, ennek pénzügyi jelenértéke 560 milliárd forint, azaz ennyi az összeg 2026-os árszínvonalon. A bevétel tartalmazza a 30 év alatt a kivitelezés 360 milliárd forintos költségét, a 80 milliárd forintos átfogó felújításokat és a 32 milliárd forintos üzemeltetést is. 284 milliárd forintos adózás utáni tiszta nyereséggel számoltak, 15 százalékos tőkearányos megtérülést biztosítva.

A cikk alapján Mészáros Lőrinc meglehetősen drágán építkezett volna, ugyanis az egyszerűnek számító, 42 kilométeres, híd és alagút nélküli szakaszon 8,6 milliárd forinttal számoltak kilométerenként, ráadásul úgy, hogy nem is autópályáról van szó. Összehasonlításképpen: a lap szerint az elmúlt egy évben Csehországban a Strabag nyert el kilométerenként átszámítva 3,5 milliárdért egy új építést, Szlovákiában pedig úgy jött ki átszámítva 5 milliárd forintra egy kilométer, hogy az útszakasz 12 százaléka műtárgyakon halad át.

A G7 értékelése szerint a 86-os Szombathely-Körmend szakaszának forgalma amúgy nem is indokol gyorsforgalmi utat, főleg nem ilyen drágán, ugyanis elkerülő utakkal, sávbővítéssel is biztosítható lenne a megfelelő kapacitás. A kőszegi 87-es út műszaki paraméterei is erősen kétségesek, a lap szerint egy mindössze 11 ezer fős településre autóutat építeni annak ellenére is túlzásnak tűnik, hogy sokan ingáznak erre Ausztriába.