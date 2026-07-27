A felvételi csak az első lépés: ilyen álláspiac vár a mai egyetemistákra

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2026-07-27 09:27:00 CEST

Szakemberhiány és túljelentkezés egyszerre jellemzi a pályakezdő álláspiacot, ahol a legnagyobb verseny továbbra is a marketing, média és PR állásokért zajlik, miközben a mérnöki, egészségügyi és gyártási területeken továbbra is kevés a jelentkező. A felvételi ponthatárok kihirdetése jó apropó a majdani diploma megszerzése utáni elhelyezkedési esélyek latolgatására is.

Több tízezer fiatal kezdi meg hamarosan egyetemi tanulmányait. A friss egyetemisták számára már a képzés kiválasztásakor fontos szempont lehet, milyen lehetőségeket kínál majd a munkaerőpiac. A Profession.hu adatai alapján jelentős különbségek vannak az egyes szakterületek között: vannak olyan diplomás munkakörök, ahol a cégek nehezen találnak megfelelő szakembereket, miközben más területeken komoly verseny alakult ki az állásokért.

A pályakezdők számára a legmagasabb kezdő fizetéseket jellemzően az informatika, a programozás-fejlesztés, a mérnöki és a gyártási-termelési munkakörök kínálják – mondta a Népszavának Tüzes Imre, a Profession.hu kereskedelmi igazgatója.

Az állásközvetítő portál adatai szerint ezekben a kategóriákban nettó 500–600 ezer forintos kezdő bérek is előfordulnak. A béradatok a munkáltatók által megadott ajánlatokból és a jelentkezők bérigényeiből származó összegek.

A munkáltatók egyre inkább készségeket és gyakorlati tapasztalatot keresnek a friss diplomásoknál. A nyelvtudás ma már alapvető elvárás, jól tükrözi ezt, hogy a Profession.hu felsőfokú végzettséget elváró pályakezdő álláshirdetéseinek 67 százalékában szerepel elvárásként, többnyire az angol, de a cégtől és az ügyfeleitől függően ez lehet német, spanyol, francia vagy holland és egyéb nyelv is esetenként. A cégek jellemzően nem nyelvvizsgát kérnek, hanem valóban használható, tárgyalóképes nyelvtudást. Kiemelkedően fontos ez például az IT, a pénzügy, a logisztika, az értékesítés és a marketing területén, de a HR-pozíciók 72 százalékánál is megjelenik feltételként vagy előnyként legalább.

A szakmai gyakorlat szintén komoly előny lehet. Már egyetemistaként értékes tapasztalatot adhatnak a gyakornoki programok, valamint a diákmunkában megszerzett rutin vagy egy szakmai projektben való részvétel is. Ezek a munkáltatók számára azt is jelzik, hogy a fiatal mennyire tudatosan készül a munka világára.

Új elemként egyre több álláshirdetésben jelenik meg az AI-eszközök ismerete is. Bár még nem minden munkakörben elvárás, a digitális kompetenciák szerepe folyamatosan nő.

A munkaerőpiacon egyszerre van jelen a szakemberhiány és a túljelentkezés - fogalmazott Tüzes Imre. Mint megtudtuk: a legnagyobb verseny a marketing, média és PR területén tapasztalható, ahol egy meghirdetett frissdiplomás pozícióra átlagosan 117-en jelentkeznek. Hasonlóan magas a jelentkezők száma az adminisztrációs és asszisztensi munkakörökben, ahol 94, valamint az ügyfél- és vevőszolgálati területen, ahol 83 pályázó jut egy pályakezdőknek feladott hirdetésre. A HR- és munkaügyi, a jogi, illetve az értékesítési-kereskedelmi pozícióknál is jellemző, hogy akár 50–80 pályázót vonz a meghirdetett munkalehetőség.

A másik póluson azok a szakmák vannak, ahol a munkáltatók keresik a jelentkezőket, de egyre nehezebben találnak megfelelő utánpótlást. A Profession.hu szakértője elmondta, hogy a legalacsonyabb átlagos jelentkezőszámot a mérnöki, egészségügyi-gyógyszeripari, valamint gyártási-termelési területeken látni, ott egy-egy frissdiplomás álláshirdetésre mindössze 16–22 pályázó van. Ezeken a területeken különösen nagy a hiány a tapasztalt szakemberekből.