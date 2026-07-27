Hajdu János védője Orbán Viktor kijelentése után azt mondta, nehezíti az aranykonvoj-ügy tisztázását minden pontatlan és hiányos nyilatkozat

Orbán Viktor;Hajdu János;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-07-27 18:04:00 CEST

Az ügyvéd közölte, a TEK korábbi vezetője nem követett el bűncselekményt.

Nehezíti az objektív igazság feltárását és az ügy korrekt büntetőjogi megítélését minden olyan nyilatkozat, amely a már feltárt vagy még feltárható tények helyett pontatlan, illetve hiányos információkat közöl - mondta el a Telexnek a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatójának ügyvédje.

Hampó Norbert jelezte: Hajdu János és a védelem álláspontja szerint a volt főigazgató nem követett el bűncselekményt. A jogi képviselő Orbán Viktor tusnádfürdői beszédére reagált. A volt kormányfő hősként beszélt Hajdu Jánosról, és azt állította, hogy ő állította meg, vezényelte le és hajtotta végre az ukrán pénzszállítók elleni operatív akciót.

Ez az állítás egybeesik a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsításának alapjául szolgáló megállapítással. Az ügyészség szerint a TEK munkatársai Hajdu János utasítására legalább kilenc órán keresztül, jogalap nélkül tartották fogva a jogilag tanúnak minősülő pénzszállítókat. Az ügyészség gyanúja szerint ezalatt végig bilincsben voltak, és a látásukat akadályozó textilt az emberi méltóságot sértő módon alkalmazták velük szemben.

Hajdu János vallomásában ezzel szemben azt állította, hogy a TEK a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felkérésére kapcsolódott be az intézkedésbe, és az adóhatóság utasításait hajtotta végre. Azt is közölte, hogy az akciót nem ő, hanem egyik beosztottja irányította, ő pedig ellenőrző parancsnokként volt jelen.