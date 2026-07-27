Bóka János: Lefoglalták a Fidesz-frakció szervereit

Fidesz;Fidesz-frakció;lefoglalás;Bóka János;Hankó Balázs;

2026-07-27 17:34:00 CEST

Hankó Balázs pedig követelte, hogy engedjék szabadon a börtönbe zárt kollégáit.

Az ügyészség megjelent abban a szerverteremben, ahol a Fidesz-frakció szervereit tárolják, és ezeket is el kívánja vinni, le kívánja foglalni - jelentette be a Fidesz-frakcióvezetője a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Bóka János azt követően beszélt pártja az Országgyűlésben tartott sajtótájékoztatóján, hogy kivonult a Fidesz és KDNP a parlament hétfői üléséről, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik. Az ellenzéki pártok azt követően hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök hétfői felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs (Fidesz) emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó - arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól - megvonta tőle a szót. Bóka János közölte: szégyen és gyalázat, amit ma Magyar Péter kormányfő az Országházban művelt, szégyen és gyalázat, amivé ma a magyar Országgyűlés lett.

Ez bizonyíték arra, hogy közösségünkkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik, erről a politikai koncepciós eljárásról ma a parlamentben nem lehetett szabadon beszélni. Bennünket, politikai közösségünk tagjait időkeret nélkül, megszégyenítő módon lehet bírálni, börtönnel fenyegetni, lehet a velünk szemben eljáró hatóságokat büntetőeljárás megnyitására és lefolytatására rávenni. Ezzel szemben az, aki személyesen érintett, nem emelheti fel a szavát, megfosztják a szólás jogától, elhallgattathatják - mondta. Beszámolója szerint az incidens közben jelentek meg ügyészek az Országgyűlésben, hogy elvigyék a Fidesz-frakció szervereit.

Hankó Balázs a sajtó képviselői előtt felolvasta, amit személyes érintettség okán nem mondhatott el az ülésteremben. Kitért arra, hogy a napirend előtti felszólalásoknál a válaszban Magyar Péter immár többedjére, ismét börtönnel fenyegette meg. Kérdés, hogy mindezt honnan tudja, vagy ezzel félreérthetetlen utasítást ad - vetette fel Hankó Balázs, jelezve: azt Magyar Péter is pontosan tudja, a mentelmi jogáról a képviselő lemondani nem tud. Nem én vagyok az, aki mások szoknyája mögé bújik. Értékelése szerint a Tanú filmet is azért vetítették le a közmédiában, hogy tudják, mi várható.

Úgy fogalmazott: koholt vádak alapján koncepciós eljárás zajlik, hét munkatársát börtönözték be, közülük még öten börtönben vannak.

Hankó Balázs felidézte azt is, hogy amikor Magyar Péter a kampányban Gödöllőn járt, húsz percig csak a személyét szidta. Úgy fogalmazott, a kormányfő egy akkori kérdésére most válaszol: mind a négy gyermeke szemébe büszkén néz, és mind a négy gyermeke büszke rá. Büszkék voltak rá az egyetemi évek alatt, helyettes államtitkárként, államtitkárként, miniszterként és most is büszkék rá, mert az önkénnyel, koncepciós eljárással száll szembe. Azért, mert kiáll a szabadságért és az emberi méltóságért. „Engem senki ne fenyegessen börtönnel. A kollégáimat meg engedjék ki a börtönből” - zárta felszólalását.