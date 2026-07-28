Minden korábbinál drágább lett a Fidesz utolsó uszító kampánya, a nemzeti petíció

Orbán-kormány;Fidesz;kampány;közpénz;petíció;reklámok;Balásy Gyula;

2026-07-28 07:22:00 CEST

Az Ukrajnát, Volodimir Zelenszkijt és az Európai Uniót támadó, de valójában a Tisza pártot célzó lejáratásra bruttó 22,2 milliárd forintot költöttek összesen. Ebből 18,2 milliárd forintot reklámra szórtak ki.

Az Orbán-kormány utolsó rúgása, az adófizetők pénzéből finanszírozott nemzeti petíció minden korábbi hasonló kormányzati kampánynál drágább lett – írja a 24.. A lap közérdekű adatigényléssel kérte ki a költségeket: a fideszes petíciózás bruttó 22,2 milliárd forintba került összesen, amiből bruttó 18,2 milliárd forint reklámköltés volt. A januárban indított petíciós kampány az akkori kormányzati narratíva szerint az Ukrajnának szánt uniós támogatásokról, az orosz–ukrán háború további finanszírozásáról és a rezsiárak háborúval összefüggő emeléséről szólt, és néhány nap híján a parlamenti választásig tartott, de mindeddig a csak a technikai költségeket hozták nyilvánosságra.

A portál adatai szerint szerint 2011 óta összesen a mostani petíció nélkül 119 milliárd forint közpénzt költött el a kormány tizenöt nemzeti konzultációra. A nemzeti petícióval együtt a végösszeg 141 milliárd forint lett. A korábbi csúcstartó a szuverenitásvédelmi konzultáció volt, amelynek reklám-, postázási és nyomdai költsége együtt 16 milliárd forintot tett ki. Anemzeti petíció ezt a rekordot döntötte meg: 6,2 milliárd forinttal került többe, vagyis körülbelül 40 százalékkal drágább volt, mint a korábbi rekorder.

A reklámköltéseknél visszatérően a Balásy Gyula-féle cégbirodalomhoz tartozó New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. szerepel. A petícióhoz kapcsolódó közpénz legnagyobb része arra ment, hogy a Fidesz-kormány üzenete országos reklámkampányként jelen legyen a választási időszakban. A 18,2 milliárd forint reklámköltés tételesen:

Online hirdetések – 8,7 milliárd forint.

Televíziós hirdetések – 3,5 milliárd forint.

Sajtóhirdetések – 3,4 milliárd forint.

Közterületi hirdetések – 1,8 milliárd forint.

Rádiós hirdetések – 546 millió forint.

Egyéb reklám- és gyártási jellegű költségek – 314 millió forint.

A reklámköltéseken felül külön tételt jelentett a petíciós küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása és a címzettekhez való eljuttatása, ezt még a Fidesz-kormány maga tette közzé a honlapján. Eszerint 3,6 milliárd forint jutott a küldemények összeállítására, a nyomdai borítékok előállítására és a címzettekhez való eljuttatására, míg a Balásy-féle New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. 431 millió forintot kapott a nyomdai szolgáltatásért. Mindez a Fidesz választási kampányát szolgálta, közpénzből.