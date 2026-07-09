Itt a vége, földbe állt Mészáros Lőrinc sportruházati márkája, a 2rule

Zalaegerszeg;DVTK;Puskás Akadémia;Mészáros Lőrinc;2rule;

2026-07-09 14:38:00 CEST

A 2Rule szünetelteti netes áruházát és közösségimédia-jelenlétét is. A márka Facebook-oldalát megszüntették, a kevesebb mint 700 követővel rendelkező Instagram-profilját pedig privátra állították. A 2026/27-es futballidényben a jelek szerint így már csak a Puskás Akadémia ölti magára Mészáros Lőrinc sportszergyártójának termékeit.

A 2025/26-os futballidényben még három csapat is 2Rule-mezben játszott az NB I-ben, a ZTE-vel való szakítás és a DVTK kiesése viszont azt eredményezte, hogy a július 25-én rajtoló szezonban azonban a jelek szerint már csak a Puskás Akadémia ölti magára Mészáros Lőrinc sportszergyártójának termékeit.

Elsőként a HVG vette észre, hogy a Zalaegerszeg a spanyol Joma termékeiben futballozik tovább – erről a klub a Facebook-oldalán tett bejelentést. A zalaegerszegi csapat egyébként 2019 óta viselte a magyar márka mezeit.

De nem ez az egyetlen változásra utaló jel a 2Rule háza táján: a sportszergyártó honlapján az alábbi üzenet fogadja a vásárlókat:

„Webshopunk átmenetileg nem üzemel. Utalványos vásárlóink az utalványon feltüntetett e-mail címen tudják felvenni velünk a kapcsolatot.”



A HVG megkereste a céget, hogy megtudja miért és meddig nem üzemel a webshop, a honlapon megadott telefonszámot azonban nem vették fel, e-mailben küldött kérdéseikre pedig nem érkezett válasz.

Fellendülés után jött a mélyrepülés

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Magyar Sportmárka Zrt. 2017 végén indította el a 2Rule-t, amely néhány év alatt több hazai sportklub beszállítója lett. A vállalat 2023-ban érte el eddigi legerősebb évét, amikor 213 millió forintos nyereséget termelt, 2024-ben azonban az árbevétel 665 millió forintra, az adózott eredmény 82 millió forintra csökkent. A leggazdagabb magyar 2024-ben 100 millió, 2025-ben pedig 250 millió forint osztalékot vett ki a cégből.

A sportszergyártó akkor azt közölte, hogy a leállás csak ideiglenes, és azt ígérték, hogy a fióktelepek csak megújulnak és új helyre költöznek, erre azonban azóta sem került sor.

A sportszergyártó akkor azt közölte, hogy a leállás csak ideiglenes, és azt ígérték, hogy a fióktelepek csak megújulnak és új helyre költöznek, erre azonban azóta sem került sor.