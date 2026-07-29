Aszálykárok miatt csak a Groupama Biztosító egymilliárd forintot fizetett ki a gazdáknak

Az idén már majdnem egymilliárd forintot fizetett ki a gazdák aszály miatti kárigényeire a Groupama Biztosító, de más időjárási szélsőségek is okozhatnak jelentős veszteségeket a mezőgazdaságban. A biztosítótársaság összesítése szerint a csapadékhiány országszerte főképp az őszi búzát, az őszi árpát, az őszi durumbúzát és a kukoricát viselte meg. A legtöbb aszálykárt Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből jelentették.
A Groupama az idén időarányosan – július közepéig – kétszer annyi kárigényt fizetett ki, mint az évtized eddigi legsúlyosabb aszálya idején, 2022-ben: abban az évben összesen közel 7 milliárd forintot ért el az aszálykárt szenvedett gazdáknak kifizetett összeg, de júliusig még csak a félmilliárd forinthoz közelített.
A helyzetet a közlemény szerint súlyosbítja, hogy súlyos csapadékhiány már a tavaszi hónapokban is kialakulhat, miközben az évnek ebben az időszakában a fagykárok szintén egyre komolyabbak. A kárkifizetéseket tekintve a jégeső is nagy veszélyt jelent. A biztosító kedvezőtlen körülmények miatt az agrárbiztosítások mielőbbi megkötését javasolja legalább az ősszel elvetendő termények esetében, mert ezek fejlődését az év elejének időjárása jelentősen befolyásolja.Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az aszály miatt
A Népszava még májusban írt arról, hogy évszázad aszálya fenyegeti Magyarországot a legszárazabb tavasz után: Ennek egyik fő oka, hogy Magyarországon mára az egykor vízjárta területek 90 százaléka megsemmisült. – Nem csak a folyószabályozások miatt: a veszteség egyharmada az utóbbi évtizedre tehető. A talajból néhol egy méternyi víz hiányzik, a kukorica sok helyen sárguló hajtással bújik ki a földből vagy ki sem kel – írtuk két és fél hónappal ezelőtt.
Az idei április sokkal szárazabb volt a szokásosnál, és egyre valószínűbb, hogy a tavasz – az országos átlagot tekintve – szintén ebbe a kategóriába kerül: ha így folytatódik, abból akár az évszázad aszálya is lehet, messzeható következményekkel az élelmiszerárakra és a mezőgazdaság jövedelmezőségére. Ha a tendenciát nézzük, a jelenségre a klímaváltozáson kívül nehéz más magyarázatot találni.Jelentősen drágult az újburgonya, és ebben az aszály is közrejátszikMagyarország az elfolyó vizek országa lett, az Alföld gyakorlatilag sivatagosodik, tájképi szintű változásokat látniAz évszázad aszálya fenyegeti Magyarországot a legszárazabb tavasz után