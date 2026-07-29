Aszálykárok miatt csak a Groupama Biztosító egymilliárd forintot fizetett ki a gazdáknak

gazdák;károsultak;aszály;kifizetések;Groupama Biztosító;

2026-07-29 17:24:00 CEST

Az aszály mellett a tavaszi fagyok és a jégesők is veszélyt jelentenek a mezőgazdaságra.

Az idén már majdnem egymilliárd forintot fizetett ki a gazdák aszály miatti kárigényeire a Groupama Biztosító, de más időjárási szélsőségek is okozhatnak jelentős veszteségeket a mezőgazdaságban. A biztosítótársaság összesítése szerint a csapadékhiány országszerte főképp az őszi búzát, az őszi árpát, az őszi durumbúzát és a kukoricát viselte meg. A legtöbb aszálykárt Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből jelentették.

A Groupama az idén időarányosan – július közepéig – kétszer annyi kárigényt fizetett ki, mint az évtized eddigi legsúlyosabb aszálya idején, 2022-ben: abban az évben összesen közel 7 milliárd forintot ért el az aszálykárt szenvedett gazdáknak kifizetett összeg, de júliusig még csak a félmilliárd forinthoz közelített.

A helyzetet a közlemény szerint súlyosbítja, hogy súlyos csapadékhiány már a tavaszi hónapokban is kialakulhat, miközben az évnek ebben az időszakában a fagykárok szintén egyre komolyabbak. A kárkifizetéseket tekintve a jégeső is nagy veszélyt jelent. A biztosító kedvezőtlen körülmények miatt az agrárbiztosítások mielőbbi megkötését javasolja legalább az ősszel elvetendő termények esetében, mert ezek fejlődését az év elejének időjárása jelentősen befolyásolja.

A Népszava még májusban írt arról, hogy évszázad aszálya fenyegeti Magyarországot a legszárazabb tavasz után: Ennek egyik fő oka, hogy Magyarországon mára az egykor vízjárta területek 90 százaléka megsemmisült. – Nem csak a folyószabályozások miatt: a veszteség egyharmada az utóbbi évtizedre tehető. A talajból néhol egy méternyi víz hiányzik, a kukorica sok helyen sárguló hajtással bújik ki a földből vagy ki sem kel – írtuk két és fél hónappal ezelőtt.

Az idei április sokkal szárazabb volt a szokásosnál, és egyre valószínűbb, hogy a tavasz – az országos átlagot tekintve – szintén ebbe a kategóriába kerül: ha így folytatódik, abból akár az évszázad aszálya is lehet, messzeható következményekkel az élelmiszerárakra és a mezőgazdaság jövedelmezőségére. Ha a tendenciát nézzük, a jelenségre a klímaváltozáson kívül nehéz más magyarázatot találni.