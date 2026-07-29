Magyar Péter: Biztonságban van az ország áramellátása a paksi blokk leállítása után is

energia;hőség;Magyar Péter;

2026-07-29 19:42:00 CEST

Energiaellátási műveleti egység kezdi meg a munkát, és szükség esetére elkészül a nagy ipari és közületi fogyasztókat érintő rotációs krízisterv.

Biztonságban van Magyarország villamosenergia-ellátása annak ellenére, hogy az alacsony dunai vízállás miatt megkezdték a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását - közölte a miniszterelnök egy szerda este feltöltött Facebook-videójában.

Magyar Péter szerint a kieső teljesítmény mintegy 750 megawatt, az ország ugyanakkor 3600-3800 megawattnyi importkapacitással rendelkezik.

A Duna vízszintje Paksnál mínusz 118 centiméterre csökkent. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem üzemzavar történt: az erőmű vezetése előre meghatározott biztonsági szabályok alapján kezdte meg a blokk tervezett leállítását. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium, a Paksi Atomerőmű, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) és a Magyar Villamos Művek (MVM) folyamatosan értékeli a vízállást, a termelést és az ország energiaigényét.

A kormányfő bejelentette, hogy megkezdi működését az energiaellátási műveleti egység. Ennek feladata a lehetséges helyzetekre való felkészülés, valamint egy rotációs krízisterv kidolgozása. Ez rögzíti majd, hogy szükség esetén mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell átmenetileg átszervezniük vagy csökkenteniük fogyasztásukat. Utóbbi nem fog vonatkozni a kórházakra, szociális intézményekre és más alapvető közszolgáltatásokra.

Magyar Péter arra kérte a lakosságot, hogy lehetőség szerint napközben, amikor a naperőművek teljes kapacitással működnek, akkor fogyasszanak többet, a kora esti órákban pedig mérsékelje az áramfelhasználást. Hangsúlyozta, hogy nem a klímaberendezések kikapcsolását kérik.

Az aszály és az alacsony vízállás egyes térségekben az ivóvízellátást is veszélyeztetheti. A területi védelmi bizottságok felmérik az érintett településeket, a Nemzeti Vízművek és a Magyar Honvédség pedig felkészült a tározók feltöltésére, illetve szükség esetén a lajtoskocsis vízellátásra. A miniszterelnök közlése szerint az ivóvízellátás mindenhol elsőbbséget élvez.

A közlekedésben kivonják a forgalomból a korábbi hőhullám idején meghibásodott motorvonatokat, a kórházakban folytatják a klímaberendezések javítását és fejlesztését, a szociális intézmények pedig mobil hűtőberendezésekkel és ventilátorokkal készülnek.