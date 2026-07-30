Öt év alatt több mint 51 millió forintot szórt el a KKM, hogy Szijjártó Péter és stábja élvezhesse a külföldi VIP-várók kényelmét

közpénz;Szijjártó Péter;VIP;

2026-07-30 08:18:00 CEST

Ez utazásonként átlagosan 780 ezer forintot jelent.

Szijjártó Péter volt külügyminiszter és stábja 2021-től 2026-ig összesen 66 alkalommal vett igénybe a külföldi VIP-várók szolgáltatásait. Az egész összesen több mint 50 millió, utazásonként átlagosan 780 ezer forintba került – derül ki a hvg közérdekű adatigényléséből.

A portál cikke szerint a legdrágább egy 2021-es oroszországi út volt, akkor több mint 11 millió forintot szórtak el arra, hogy Szijjártó Péter és a 15 fős küldöttség jól érezze magát egy VIP-váróban. Az egy főre eső költség 60 és 100 ezer forint között mozgott az öt év alatt, de a dokumentumokból az nem derül ki, hogy a magyar küldöttségeknek pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtottak.

Az is kiderült, hogy a kormányváltás előtti hónapokban negyedév alatt 255 millió forintot költöttek különgépbérlésre, de ezek között az adatok szerint volt több olyan eset is, amikor végül nem is vették igénybe a lefoglalt a repülőt, így az a költés teljesen kárba is veszett.

Mint nemrég kiderült, a volt külügyminiszter, illetve a delegációja az előző ciklusban összesen 53 alkalommal bérelt magánrepülőgépet hivatali utakhoz. Négy év alatt 4,8 milliárd forintba kerültek, a hvg pedig most az írja, hogy az április 12-i parlamenti választás előtti három hónap alatt 255 millió forint ment el bérlésre, de többször előfordult, hogy végül nem is vették igénybe a lefoglalt a repülőgépet.

Szijjártó Péter amúgy próbál kiszállni a politikából, a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójához, a BYD-hoz BYD-hoz dobbantott nemrég.