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Öt év alatt több mint 51 millió forintot szórt el a KKM, hogy Szijjártó Péter és stábja élvezhesse a külföldi VIP-várók kényelmét

Ez utazásonként átlagosan 780 ezer forintot jelent.

Szijjártó Péter volt külügyminiszter és stábja 2021-től 2026-ig összesen 66 alkalommal vett igénybe a külföldi VIP-várók szolgáltatásait. Az egész összesen több mint 50 millió, utazásonként átlagosan 780 ezer  forintba került – derül ki a hvg közérdekű adatigényléséből. 

A portál cikke szerint a legdrágább egy 2021-es oroszországi út volt, akkor több mint 11 millió forintot szórtak el arra, hogy Szijjártó Péter és a  15 fős küldöttség jól érezze magát egy VIP-váróban. Az egy főre eső költség 60 és 100 ezer forint között mozgott az öt év alatt, de a dokumentumokból az nem derül ki, hogy a magyar küldöttségeknek pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtottak. 

Az is kiderült, hogy a kormányváltás előtti hónapokban negyedév alatt 255 millió forintot költöttek különgépbérlésre, de ezek között az adatok szerint volt több olyan eset is, amikor végül nem is vették igénybe a lefoglalt a repülőt, így az a költés teljesen kárba is veszett.

Mint nemrég kiderült, a volt külügyminiszter, illetve a delegációja az előző ciklusban összesen 53 alkalommal bérelt magánrepülőgépet hivatali utakhoz. Négy év alatt 4,8 milliárd forintba kerültek, a hvg pedig most az írja, hogy az április 12-i parlamenti választás előtti három hónap alatt 255 millió forint ment el bérlésre, de többször előfordult, hogy végül nem is vették igénybe a lefoglalt a repülőgépet.

Szijjártó Péter amúgy próbál kiszállni a politikából, a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójához, a BYD-hoz BYD-hoz dobbantott nemrég. 

Megtorló műveletekkel reagál az izraeli hadsereg a zsidó telepesek és palesztinok között hétvégén lezajlott, halálos áldozatokkal járó ciszjordániai összetűzésekre. A jelek szerint süket fülekre talált több száz volt izraeli tábornok, titkosszolgálati és külügyi tisztviselő Donald Trumphoz intézett, az erőszakhullám veszélyeire figyelmeztető felhívása.