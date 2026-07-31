Csúsztak a számlák

Csupán nagyjából két hetet hagyott több fogyasztójának az ELMŰ az októberi és novemberi csekkek kifizetésére. A szolgáltató szerint azért csúsztak össze a számlák, mert az utolsó pillanatban jelent meg a rezsicsökkentésről szóló rendelet, és az októberi fogyasztásról szóló számlát nem tudták időben postázni. Ugyanakkor fogyasztóvédelmi szempontból csak akkor aggályos a csúszás, ha a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül van a fizetési határidő, illetve, ha egy naptári hónapon belül két csekket fizettetne be a szolgáltató.