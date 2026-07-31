A miniszterelnök szerint a fogyasztók önkorlátozása segít.
Bevett szokássá vált, hogy a gyártók eladni kívánt termékeik tömegét, vagy éppen űrtartalmát csökkentik, azok árait azonban változatlanul hagyják, esetleg még emelnek is rajtuk. A fogyasztóknak választási lehetősége nincsen, így kénytelenek elszenvedni a változtatásokat. A jelenség csaknem általános, aggasztó viszont, hogy a burkolt áremelés az alapvető élelmiszereket is érinti.
Az áram csak szigorú feltételekkel kapcsolható ki a fogyasztók ingatlanaiban, több energiaszolgáltató mégsem veszi ezt figyelembe - áll a Budapesti Békéltető Testület közleményében. A szolgáltató csak akkor kezdeményezheti a lakossági felhasználó kikapcsolását, ha az 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett, és a fogyasztó a fizetési haladékról vagy a részletfizetési lehetőségről egyeztetést kezdeményezett, s ezek nem vezetett eredményre.
Sokkal több panasz érkezett 2014-ben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz az egy évvel korábbi bejelentésekhez képest, a legtöbb probléma továbbra is az árubemutatókkal és a gyermekruhákkal van - derült ki a hatóság összegzéséből.
A lakosság 75 százaléka mind a mai napig csekken fizeti be számláit - derült ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikáiból. A sárga, illetve ma már fehér csekkek töretlen népszerűsége nemcsak a "megszokásnak" köszönhető, sokan a látszólagos ingyenesség miatt választják, szakértők szerint a legfőbb ok azonban mégis az, hogy az emberek szeretik személyesen maguk kezelni kiadásaikat.
A kormány újraszabályozta a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések részleteit, a cél, hogy a fogyasztók jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültessék a magyar szabályozásba.
Az online vásárlás népszerűsége évről-évre növekszik a fogyasztók körében. A magyarországi kiskereskedelmi forgalom csaknem három százaléka, mintegy 200 milliárd forint értékű áru az interneten keresztül talált gazdára 2013-ban, ami 20 százalékos emelkedés. Ezzel együtt nő a netes csalások aránya is.
A megkérdezett vállalatok 59,8 százaléka úgy véli, hogy az elmúlt 3-5 évben rosszabbodott a gazdasági helyzet, 17,2 százaléka pedig csökkenő piaci részesedést tapasztal - ez derül ki a BrandTrend által a márkák helyzetéről és fejlődéséről szóló felméréséből, amelyet 227 magyar vállalatnál és vállalkozásnál végeztek, az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások és a reklám területéről.
Csupán nagyjából két hetet hagyott több fogyasztójának az ELMŰ az októberi és novemberi csekkek kifizetésére. A szolgáltató szerint azért csúsztak össze a számlák, mert az utolsó pillanatban jelent meg a rezsicsökkentésről szóló rendelet, és az októberi fogyasztásról szóló számlát nem tudták időben postázni. Ugyanakkor fogyasztóvédelmi szempontból csak akkor aggályos a csúszás, ha a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül van a fizetési határidő, illetve, ha egy naptári hónapon belül két csekket fizettetne be a szolgáltató.