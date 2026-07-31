Antiszemita poszttal nyugtázta Polgár Judit államfőjelölését a Mi Hazánk által javasolt „energiajogász”

antiszemitizmus;köztársasági elnök;Polgár Judit;Mi Hazánk Mozgalom;Tóth Máté;Digitális Polgári Körök;

2026-07-31 09:36:00 CEST

Tóth Máté bejegyzését a jelek szerint törölték, de legújabban nem mással, mint Göncz Árpád néhai köztársasági elnökkel és a Fidesz a Tisza-kormányt önkénnyel vádoló állításaival kampányol maga mellett.

Polgár Judit lehetséges köztársaságielnök-jelöltsége nyomán rendkívül visszataszító antiszemita kampány indult a magyar internet és a közösségi média szélsőjobboldali bugyraiban. Az alábbi bejegyzést pedig az a személy írta, akit most a Mi Hazánk jelöl köztársasági elnöknek – írta Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró a Facebook-oldalán Tóth Mátéról.

A közösségi médiában csak „Az energiajogász” néven szereplő férfi Polgár Judit – végül visszautasított – álamfői jelölésének hírére nem is burkoltan zsidó származására utalt.

„Alaptörvény 9. cikk (1): a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét. A kérdés, hogy melyikét” – írta Tóth.

A hattagú Mi Hazánk-frakció jelenlegi jelöltje, akit hivatalosan nem is jelölhetne az ellenzéki párt, mert ahhoz legalább negyven képviselő támogatása kellene, hogy nyomatékot adjon – azóta nem található, feltehetően törölt – bejegyzésének, Polgár Judit egy 2024 áprilisában készült X-posztját idézte, amelyben egy fotón a világhírű sakkozónő Soros Györggyel ült le egy játszmára.

Miután mi is beszámoltunk arról, hogy Tóth Máté DPK-alapítót jelöli köztársasági elnöknek a szélsőjobboldali párt, „Az energiajogász” ugyancsak egy posztban hosszan magyarázza: „Miért teszek eleget a Mi Hazánk megtisztelő felkérésének?”. Meglepően egy fotóval, amin gyerekként a rendszerváltás utáni első államfővel, Göncz Árpáddal és Dévényi Tibi bácsival látható a Három Kívánság műsorában.

A továbbiakban az ellenzéki Fidesznek a vádjait sorolja a Tisza párt ellen, felforgatást, közjogi pusztítást emlegetve, de a sajtó, pontosabban – a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal stílusában – „ a »függetlenobjektív« külföldről fizetett sajtókiadók” is megkapják a magukét a köztársasági elnöki székre pályázótól.

– „Végül olyan köztársasági elnök kell, bárki is az, aki az idegen érdek és a nemzetközi nagytőke befolyása ellenében is a nemzet egységének őrzője. A mélyben, a háttérben ugyanis ilyen befolyás tör előre” – emelte ki Tóth Máté, hogy szerinte mi a lényeg.