Luxizás a Karmelitában: 266 millió forint lámpákra, 270 millió forint orgonára

Orbán-kormány;Karmelita kolostor;luxizás;

2026-07-31 20:18:00 CEST

Milliárdos tételben szórta el a magyarok pénzét az Orbán-kormány Orbán Viktor személyes luxuskörnyezetére.

Miután Magyar Péter tárlatvezetést tartott az Orbán-kormány bukása után a Karmelita-kolostorban, bemutatva a kormányzati fényűzés mementót az arany-márvány mosdóktól a de luxe szivarszobákig, a Magyar Hang utánanézett néhány adatnak azzal kapcsolatban, mennyibe is kerülhetett az adófizetőknek a Karmelita belső kialakítása.

A lap közérdekű adatigénylést nyújtott be a Várkapitányság Nonprofit Zrt.-nek, s kiderült, hogy a bukott kormány milliárdos tételben költött bútorok, festmények, világítótestek és egy orgona beszerzésére. Gyárttattak például bútorokat a Pápai Asztalos Kft.-vel potom bruttó 151 millió forintért, közbeszerzési eljárás nélkül, a lap szerint egy olyan kormányrendelet alapján, amit „a különleges biztonsági intézkedést igénylő” beszerzéseknél alkalmaztak. Hogy pontosan milyen kockázat merült fel, az nem világos, mindenesetre a kültéri ülőgarnitúra vásárlásánál ez már nem merült fel, bruttó 11 millió forintért, egyszerű beszerzéssel vették meg, szintén a Pápai Asztalostól. A Szabados Belsőépítészeti Bt.-től további bruttó 7,8 millióért rendeltek bizonyos egyedi bútorokat.

A Magyar Hang azt írja, a fényűző enteriőrhöz hozzátartoztak a szecesszió és art deco stílusjegyeit ötvöző, letisztult eleganciájú lámpák is, a koncertterem csillárjától a tárgyaló rézfoglalatú lámpatesteiig, amelyeket a Zengővári Kft. gyártott mintegy bruttó 266 millió forintért. Az egykor a karmelita rend belső templomaként használt teret 500 fő befogadására alkalmas rendezvényhelyszínné alakították át és itt is elszórtak több száz millió forintot. Faragó Attila orgonaépítő mester műve, az Aeris Orgona Kft. által készített orgona például 270 millió forintjába fájt a magyar adófizetőknek. Ezzel természetesen nem ért véget az itteni fényűzés, a terem túloldalán például Kisléghi Nagy Ádám 17 négyzetméteres, 5,6 méter magas Sacra conversazione című festménye látható, amiért közel bruttó 179 millió forintot fizettek. A rendezvényterem kárpitozott székeire és függönyeire 56,6 millió forintot szórtak el. További kárpitokra, szőnyegekre szintén több tízmillió forintot költöttek, a Herendi Porcelánmanufaktúrától pedig közel 50 millió forintért szereztek be 856 darabos protokoll szervizkészletet.

Mindezek a Magyar Hang szerint csak a közpénzhegy csúcsát jelenthetik.