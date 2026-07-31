Addig nem is kapcsolják vissza, amíg ez indokolatlan többletterhelést jelentene a villamosenergia-rendszer számára.
Fokozott figyelmet fordítanak a tudatos, takarékos energiahasználatra.
A nukleáris energiára épülő áramtermelés kiesését felülírták más, erősebb hatások.
2022-ben a német energiatermelésnek már csak a 6,5 százaléka származott atomenergiából.
Spórolni mindenképpen fog a város, de hiába döntött a képviselő-testület, az intézkedési, jogi mozgástér még bizonytalan.
Az oroszok által megszállt nukleáris létesítmény elektromos vezetékei megsérültek, egyre nagyobb a közeli összecsapások veszélye.
Bár a nagy szolgáltatók semlegesnek vallották magukat, az Ukrajna elleni háború miatt leállították oroszországi szolgáltatásaikat.
Így harcolna „a gépeket irányító szűk csoportok” ellen.
Egy nappal az életben tartó gépek lekapcsolása előtt felébredt a kómából egy balesetet szenvedett amerikai tinédzser - számolt be az esetről több orgánum, köztük az MTI.
A befizetetlen számlák miatt lekapcsolták az áramot a Maracanában, Rio de Janeiro legendás stadionjában.
Lajcsi, vagyis Galambos Lajos feleségét, Boglárkát pénteken szabadlábra helyezte a bíróság, a mulatós király családja aznap egyébként is összejövetelt tervezett, így váratlanul akadt némi ünnepelni való is. Mindezekről Galambos István, Lajcsi testvére beszélt a Borsnak, a lapnak elmondta azt is: igaz, hogy lekapcsolták a gázt, de ez nem okoz problémát.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pénteken leállíttatta a debreceni Lokomotív Rádió adását. A hatóság szerint a médiatanács díjfizetés elmulasztása miatt mondta fel a rádiót működtető cég szerződését, ennek jogszerűségét a Kúria is megállapította. A Lokomotív Rádió - amely a Klubrádió hálózatos partnere - közleményében azt írta, lett volna törvényes megoldás az adás folytatására, és a médiatanács a lépéssel megsértette a sajtószabadságot.