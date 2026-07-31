Lekapcsolták a Klubrádió hálózatos partnerét Debrecenben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pénteken leállíttatta a debreceni Lokomotív Rádió adását. A hatóság szerint a médiatanács díjfizetés elmulasztása miatt mondta fel a rádiót működtető cég szerződését, ennek jogszerűségét a Kúria is megállapította. A Lokomotív Rádió - amely a Klubrádió hálózatos partnere - közleményében azt írta, lett volna törvényes megoldás az adás folytatására, és a médiatanács a lépéssel megsértette a sajtószabadságot.