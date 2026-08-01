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Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról

 A jogszabály 19:00 órakor lép hatályba

Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést - közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán szombaton késő délután.

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály 19:00 órakor lép hatályba - jelezte a kormányfő.

Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. 