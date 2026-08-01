Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról

O. A.

kormányrendelet;Magyar Közlöny;áramellátás;lekapcsolás;

2026-08-01 18:41:00 CEST

A jogszabály 19:00 órakor lép hatályba

Megjelent a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést - közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán szombaton késő délután.

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály 19:00 órakor lép hatályba - jelezte a kormányfő.