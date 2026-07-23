Romsics Ignáccal találkozott Magyar Péter és Ruff Bálint

„Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgettünk a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről. Professzor úrnál talán senki nem ismeri jobban a magyar történelmet” – posztolta Facebook-oldalán csütörtök este Magyar Péter. A kormányfő Ruff Bálinttal, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel fogadta a XX. századi történelmünket kutató történészt.
A miniszterelnöki poszthoz mellékelt fotó azt sugallja, hogy az időzítés nem véletlen, ugyanis Sulyok Tamás megbízatásának hétfői megszűnésével megüresedett az államfői szék. Az első jelölés, a társadalmi egyeztetés vagy javaslatkérés idejének elismerten hibás lerövidítése, és emiatt Polgár Judit visszautasítása után ismét kinyílt a jelöltek keresése. Bár a határidő szorítja a Tisza pártot, augusztus 20-ig mindenképpen új államfőt kell választani, egyre több jelölés forog a közvélemény előtt. Romsics Ignácot kollégája, Ungváry Krisztián történész javasolta keddi Facebook-bejegyzésében köztársasági elnöknek. Azóta számos támogató komment és poszt olvasható a közösségi oldalon.Laczó Adrienn volt bírónőt javasolja köztársasági elnöknek három közéleti személyiség
Két nappal ezelőtt ugyancsak egy kormányfői posztból derült ki, hogy a Magyar-Ruff-páros hasonló háttér előtt fotózkodva, a kegyelmi botrányt kirobbantó ügyvéddel, a Vidéki prókátorként megismert Fülöp Botonddal találkozott és beszélgetett. Őt ugyancsak sokan javasolták a Facebookon leendő államfőnek.Keresztény ajánlás az államfői tisztségre: Fabiny TamásMagyar Péter sajnálja, hogy Polgár Judit kénytelen volt elutasítani az államfői jelölést Polgár Judit: A felkérésnek nem tudok eleget tenni„Magyar Péter alapvető kommunikációs hibát követett el, nem lehet egy hétvége alatt társadalmi konszenzust teremteni az államfő személyéről”Magyar Péter: Nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, küldjenek ajánlásokat