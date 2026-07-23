történelem;köztársasági elnök;jelölések;Romsics Ignác;Magyar Péter;Ruff Bálint;

2026-07-23 21:16:00 CEST

Romsics Ignáccal találkozott Magyar Péter és Ruff Bálint

A miniszterelnök és a kancelláriaminiszter két napon belül már a második olyan személyiséggel beszélgetett, aki kapott jelölést a köztársasági elnöki posztra.