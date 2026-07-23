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Magyar Péter, Romsics Ignác és Ruff Bálint

Romsics Ignáccal találkozott Magyar Péter és Ruff Bálint

A miniszterelnök és a kancelláriaminiszter két napon belül már a második olyan személyiséggel beszélgetett, aki kapott jelölést a köztársasági elnöki posztra.

„Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgettünk a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről. Professzor úrnál talán senki nem ismeri jobban a magyar történelmet” – posztolta Facebook-oldalán csütörtök este Magyar Péter. A kormányfő Ruff Bálinttal, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel fogadta a XX. századi történelmünket kutató történészt. 

A miniszterelnöki poszthoz mellékelt fotó azt sugallja, hogy az időzítés nem véletlen, ugyanis Sulyok Tamás megbízatásának hétfői megszűnésével megüresedett az államfői szék. Az első jelölés, a társadalmi egyeztetés vagy javaslatkérés idejének elismerten hibás lerövidítése, és emiatt Polgár Judit visszautasítása után ismét kinyílt a jelöltek keresése. Bár a határidő szorítja a Tisza pártot, augusztus 20-ig mindenképpen új államfőt kell választani, egyre több jelölés forog a közvélemény előtt. Romsics Ignácot kollégája, Ungváry Krisztián történész javasolta keddi Facebook-bejegyzésében köztársasági elnöknek. Azóta számos támogató komment és poszt olvasható a közösségi oldalon.

Két nappal ezelőtt ugyancsak egy kormányfői posztból derült ki, hogy a Magyar-Ruff-páros hasonló háttér előtt fotózkodva, a kegyelmi botrányt kirobbantó ügyvéddel, a Vidéki prókátorként megismert Fülöp Botonddal találkozott és beszélgetett. Őt ugyancsak sokan javasolták a Facebookon leendő államfőnek.

Többek között a köztársasági elnöki megbízatás megszűnéséről szóló részt kifogásolják.