Hankó Balázs: Nem próbálok kibújni a felelősség alól, nem akadályozom a nyomozást

Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-08-03 16:47:00 CEST

Részletes észrevételt küldött az ügyészségnek Hankó Balázs ügyvédje.

„Nem véletlenül csengenek fülemben József Attila: Hazám című versének örökbecsű sorai: »Fortélyos félelem igazgat minket, s nem csalóka remény.« De szeretném elkerülni, hogy napi valósággá váljék” – fogalmaz az MTI-hez eljuttatott közleményében Hankó Balázs, a Fidesz parlamenti képviselője. A volt kulturális és innovációs miniszter bírálta azokat a „célzásokat és politikai indíttatású nyilatkozatokat”, amelyeket politikusoktól, közszereplőktől kapott és amelyek arra utalnak, letartóztatása „előre eldöntött tény”. Hankó leszögezte, nem próbál kibújni a felelősség alól, nem akadályozza a nyomozást, sőt, együttműködik a hatóságokkal.

A volt kulturális miniszter szerint kényszerítő eszközre nem lehet szükség a jövőben, hiszen ennek „törvényi feltételei nem állnak fenn”, voltaképpen azért, mert kitart álláspontja mellett, amely szerint nem követett el bűncselekményt. „A törvény szerint indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztését, ha a büntetőeljárásban adat merül fel arra, hogy a mentelmi joggal rendelkező személy gyanúsítotti kihallgatásának, vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának van helye. Ez tehát nem a hatóság mérlegelésétől függő döntés, hanem kötelező előírás” – tette hozzá Hankó.

Hankó megjegyezte, kollégái letartóztatását követően nem indítványozták mentelmi joga felfüggesztését, amit ő úgy értékel, ezek szerint nincs vele szemben ehhez szükséges bizonyíték.

(Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke letartóztatását jelenleg is a szegedi Csillagbörtönben tölti, legutóbb pedig többek között Hankó Balázs volt kabinetfőnökét is letartóztatták.)

„Csak remélni tudom, hogy tévedek, bár nehéz másra következtetnem: kollégáim ellen alaptalanul alkalmazott kényszerintézkedés során elnyert vallomásokkal akarnak indokot szolgáltatni az ellenem indítandó bosszúhadjárathoz” – emelte ki, hozzátéve, szerinte senkinek sincs joga ahhoz, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnöst kreáljanak bárkiből.

„Hiszek abban, hogy Magyarországon továbbra is a jog uralmának kell érvényesülnie és nem politikai nyomásgyakorlás vagy hangzatos szalagcímek határozzák meg emberek sorsát. Ezért is adtam be a mai napon jogi képviselőmön, dr. Tóth M. Gábor ügyvéden keresztül részletes észrevételt a Főügyészséghez. A nyilvánosság előtt ugyanúgy vállalom a felelősséget a tetteimért, ahogyan a hatóságokkal is vállalom az együttműködést. Egy dolgot azonban nem fogadok el: hogy bárkit feltételezések és politikai indulatok alapján ítéljenek meg” – zárta közleményét Hankó.