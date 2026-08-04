Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten (videó)

történelem;Duna;második világháború;lelet;motorkerékpár;nácik;alacsony vízállás;

2026-08-04 10:37:00 CEST

A jármű pontos típusát a helyszínen nem tudták megállapítani, de egy BMW R75 vagy DKW NZ 350 lehet.

Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Duna alacsony vízállása miatt Budapesten, a jármű közelében pedig több aknát is találtak - írja a Blikk.

A területet rendőrségi kordonnal zárták le, a folyóparton tűzszerészek dolgoztak. Beleznai István, aki a környéken sétált, a lapnak azt mondta, érkezésükkor az aknákat már hatástalanították. A szakemberektől úgy értesültek, hogy több darab került elő a mederből.

A motorkerékpár kiemelését ekkor kezdték meg, a helyszínen azonban még nem lehetett eldönteni, pontosan milyen típusról van szó. A lelet egy BMW R75 vagy egy DKW NZ 350 lehet, mindkettőt használta a német hadsereg. A BMW R75-öt a Wehrmacht számára fejlesztették, és több hadszíntéren is bevetették.

A lap szerint katonai motorkerékpár ritkán kerül elő folyóból. Bár a második világháború idején nagy mennyiségű hadianyag, fegyver és felszerelés jutott a Dunába a hidak körüli harcok, valamint a visszavonuló csapatok miatt, ilyen jármű dunai megtalálásáról nem ismert dokumentált eset. Katonai járművekre inkább tavakból vagy mocsarakból szoktak előkerülni.

A tartós aszály és az apadó vízszint második világháborús roncsokat is láthatóvá tett. Mohácsnál egy régóta a mederben fekvő hajó maradványai emelkedtek ki ismét, Bajánál pedig egy valaha vontatóként vagy uszályként használt roncs vált újra láthatóvá. A budapesti motorkerékpár azonban ezeknél jóval ritkább leletnek számít.

A második világháborús katonai motorkerékpárt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szállította el a Honvédelmi Minisztérium kérésére.