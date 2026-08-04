Bóvlira minősítették Mészáros Lőrinc cégének a kötvényeit

bóvli;Mészáros Lőrinc;Opus Global;

2026-08-04 17:24:00 CEST

Megszűnt az Orbán-kormány által biztosított politikai hátszél, ezzel együtt pedig immár exkormányfő volt iskolatársa sem tűnik okosabbnak Mark Zuckerbergnél.

Bóvliba minősítette a német Scope Ratings GmbH a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global kötvényeit - írja a minősítő honlapján megjelent tájékoztatás és az Opus saját közleménye nyomán a 444.

A tájékoztatás szerint az Opus kibocsátói minősítését BB-ről BB mínuszra, a nem biztosított, elsőbbségi adósságbesorolást pedig BBB mínusz szintről BB mínusz szintre változtatta, a kilátásokat egyidejűleg negatívra minősítve.

A közzétett elemzés szerint a portfólió fenntarthatóságát korlátozza az osztalékbevételek erős koncentrációja, ugyanis az elmúlt három évben ezek átlagosan 83 százaléka az építőipari szegmensből származott. Bár a Mészáros és Mészáros Kft. pozíciói erősek a magyar infrastrukturális piacon, az osztalékokat veszélyezteti, hogy a szektor nagy mértékben függ az állami tenderektől - állapítják meg, s ezen a ponton erős eufemizmussal jelzik, hogy az Orbán-kormány bukásával megszűnt a gázszerelő-milliárdos politikai hátszele. Úgy fogalmaztak, hogy „gyengült az új megrendelések beáramlása, és a közelmúltban lezajlott magyarországi kormányváltás után nőtt a bizonytalanság a közbeszerzési gyakorlatokkal kapcsolatban”.

Az építőipari ágazat eredményei viszonylag kevés nagy infrastrukturális projektre összpontosulnak, állami közbeszerzésektől függenek. Korlátozott a földrajzi diverzifikáció is, a legtöbb vállalkozás Magyarországon működik. A megállapítás szerint a kockázatokat az energetikai szegmens nyereségessége és osztalékfizetési képessége tudja részben mérsékelni. Az idei évre összességében az osztalékbevételek csökkenésével számolnak.